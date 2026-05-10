Natti Natasha representó a todas las latinas en escena de celos con Raphy Pina: Esto pasó para encenderla

Raphy Pina grabó a Natti Natasha sin que ella lo supiera dentro de un auto… y el resultado fue oro puro para las redes. Lo que parecía un momento cualquiera terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana: la cantante dominicana le montó una escena de celos tan real como viral.

El clip, publicado por Pina en Instagram, muestra a la pareja dentro del auto después de hacer una breve parada para hablar con una mujer que, aparentemente, le ofreció una bebida. Pero para Natti hubo un detalle que no pasó desapercibido: el contacto visual duró más de la cuenta.

«No mires al marido mío a los ojos. No lo puedes mirar… No entiendes… no puedes mirar más de dos segundos», soltó, dejando clara su teoría: hay límites… y los ojos también cuentan.

El momento sube de nivel cuando Natti se da cuenta de que todo estaba siendo grabado. Ahí es donde el video se corona: su reacción al descubrir la cámara fue la guinda del pastel y lo que terminó de disparar las risas (y la identificación) en redes.

Pina, como buen estratega del contenido, acompañó el post con humor: «Jajaj esta parte no salió completa pero veannnn lo que le pasa a esta chica cuando se percata que estaba grabando… LAS DOMIS NO SON FÁCILES».

Lejos de molestarse, Natti jugó el juego y reposteó el video en TikTok con una frase que ya es lema: «Las latinas no somos celosas, somos cuidadosas… ¿verdad?».

Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios como «todas somos Natti», «nos representa» o «son códigos que se respetan» inundaron la publicación.

Y como siempre, el humor no faltó: «El que no puede mirar mucho es él» o «Natti, solo a ti te gusta tu marido» fueron algunas de las respuestas más compartidas.

Al final, el video dejó algo claro: más allá de los celos, lo que hubo fue complicidad, química… y un recordatorio divertido de esos “códigos no escritos” que, según muchas, sí existen.