¡La "tiktoker favorita" de Yomil! Daniela Reyes sorprende bailando "Las Nenas", de Natti Natasha

La actriz, youtuber e influencer cubana Daniela Reyes contagió de buena energía y alegría a sus seguidores de Instagram con su baile de Las Nenas, canción de Natti Natasha en colaboración con Farina, Cazzu y La Duraca.

La joven sacó a relucir sus mejores movimientos al realizar la popular coreografía de Tik Tok de este fragmento de la canción que interpreta la colombiana Farina. Un baile que realizó la cubana con unos leggins negros y un top de manga larga que deja a la vista parte de su abdomen.

Los ardientes movimientos de la joven no han dejado indiferente al cantante cubano de música urbana Yomil, quien comentó el post de su chica con el siguiente comentario: "Mi tiktoker favorita".

Al mensaje de Yomil se suman los de cientos de seguidores que no dejaron pasar la oportunidad para aplaudir y destacar lo bien que baila Daniela con comentarios de cariño y apoyo. "Qué bonito las personas que no necesitan opacar a otros para brillar", "Para los que dicen que no bailas" o "Qué linda", son algunos de ellos.

Este baile de la modelo llega tan solo unos días después de que viese la luz el videoclip de Cuéntale de Yomil y El Dany protagonizado por ella.

En el explosivo y sensual videoclip, Yomil y Daniela dan vida a una pareja que mantienen una relación a escondidas del padre de ella, el dueño de una gran finca, mientras que el artista es un cuidador de caballos del lugar.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.