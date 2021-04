Cantante cubano Paulito FG desmiente que haya invertido en criptomonedas

El cantante cubano Paulito FG desmintió públicamente estar involucrado o haber invertido en el negocio de las criptomonedas.

El nombre del cantante habría aparecido vinculado a la agencia Trust Investing, una compañía registrada en Panamá que dice dedicarse "a la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos", y que promete a sus clientes generar beneficios sin la necesidad de ser un experto.

"Hace un par de días recibí una llamada que en primera instancia me sorprendió mucho y luego al buscar información acerca del contenido del porqué de la llamada, que era para consultarme sobre el negocio de inversiones en criptomonedas, específicamente por Trust Investing, una agencia que se dedica a ese negocio de inversiones. Confieso que me ha causado además cierta indignación, pues se trata de una lamentable y muy desagradable infamia que se ha hecho pública por parte de un personaje que ni siquiera conozco y me enviaron un audio en el que se le escucha decir además de una serie de patrañas, involucrar mi nombre y el de otros artistas, que no me consta incluso que estén dentro del paquete que se mencionó y que si lo están, respeto su decisión y acciones al respecto. Porque aclaro, que no cuestiono en absoluto el nivel de eficiencia o veracidad de tal ejercicio", dijo Paulito FG en la red social Facebook.

En su post aclaratorio, el cantante niega estar involucrado en el negocio: "En lo que a mi respecta, jamás, absolutamente jamás, he estado ni siquiera interesado en ningún negocio de criptomonedas y mucho menos de la mencionada y controversial Trust Investing", indicó.

También relató que en el pasado, "cuando por algún motivo se tocó el tema en alguna que otra conversación, yo recomendé a ciertos amigos míos no ser tan impulsivos en este asunto, por determinadas razones de análisis financieros, que en su momento ya había tenido la curiosidad de consultar y era del criterio de que sencillamente no me simpatizaba tal riesgo. No descarto que en un futuro si algo en ese sentido puede llamar mi atención de manera confiable, entonces operar del modo que crea más conveniente, pero de momento desmiento aquí literalmente cualquier asociación de mi persona con respecto ese asunto y emplazo públicamente a cualquiera que tenga la más mínima evidencia de que yo estoy involucrado en ese proyecto presentando pruebas de tal testimonio por cualquier vía".

Por último, Paulito FG expresó que es una falta de respeto y una desfachatez total el haber usado su identidad.

"Hace rato que se está perdiendo más que la vergüenza mi gente. Es una desgracia. Aclaro además que no cuestiono en absoluto las formas y métodos que tenga y utilice cada quien para su beneficio económico, eso es una decisión muy personal... no obstante, mi método continúa siendo el fruto de mi obra, consecuencia de mucho tiempo ya de trabajo y desempeño creativo continuo", finalizó.

Este tipo de negocios de estructura piramidal suelen estar involucrados en escándalos por usar nombres falsos o identidades de famosos para inspirar confianza en los clientes o vender productos financieros.

Recientemente Trust Investing, el cual se ha popularizado en Cuba, apareció en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile, donde fue señalado el negocio como potencial fraude con criptomonedas.

Presuntamente Trust Investing está asociado al banco BDL Bank y a una organización llamada Trust Diamond Investment Security y, según sus datos públicos, el equipo está liderado por Diego Chaves (CEO), Claudio Barbosa (director de Tecnología) y Fabiano Lima (director de Marketing).

El pasado mes de junio la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá emitió un comunicado en el que sostiene que Trust Investing no está registrada en Panamá y que tampoco tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en el país sudamericano.

Algunos medios han asegurado que, hasta el momento, Trust Investing ha estafado a más de 4000 personas en Cuba.

Trust Investing trabaja con la inversión inicial de los participantes y promete retornar a los clientes el 200% en un plazo de 10 meses.