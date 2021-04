Publican imágenes de presuntos ladrones de motos eléctricas en La Habana

Una mujer de La Habana publicó en sus redes sociales la imagen de dos jóvenes, quienes según ella se dedican a robar motos eléctricas.

Belinda Leyva Ladrón de Guevara, residente al oeste de la capital, compartió cinco breves videos en los que se ve a dos hombres caminando, a veces solos y a veces juntos, en una calle situada frente al famoso cabaret Tropicana, en el límite de los municipios Playa y Marianao.

"Estos dos ladrones andan merodeando por la zona de Playa, ese mismo día aquí en el barrio de Tropicana se robaron una moto eléctrica al doblar de mi casa", señaló.

"Estaban dando vueltas tratando de robarse la moto de mi hijo y como verán en uno de los videos, uno de los ladrones toca la moto de mi hijo para ver si tenía la alarma activada, pero al rato notaron que habían cámaras de seguridad por afuera", precisó.

"Al final, de tres motos que habían marcado ese día lograron robarse una, como podrán ver en uno de los videos. Por favor, compartir para ver si alguien los puede reconocer o haya sido víctima de estos delincuentes", concluyó.

Según Leyva Ladrón de Guevara, ya les pasó los videos a un muchacho al que le robaron su moto.

"Viste cómo toca la moto para ver si sonaba", le comentó un amigo autónomo.

"Sí, y la alarma ni estaba puesta, por eso mientras mas protección se les ponga a las motos, más trabajo para los ladrones. Hay que ponerles candados en las ruedas porque se las llevan a rastras", recalcó.

En los últimos meses se han reportado varios casos de robos de motos eléctricas en Cuba, algunos incluso con el empleo de violencia.

A mediados de abril un residente en Ciego de Ávila ofreció una recompensa de 10.000 pesos cubanos por cualquier información que le permitiera encontrar su moto eléctrica, robada días atrás.

"Recompensa de 10.000 pesos a quien me encuentre esta motorina o a quien la robó, tiene una batería de litio LILE LLDC 72 V 30 AR con su cargador", dijo Wayne Paulato en sus redes sociales.

"En el lugar y en la forma que me la robaron es cierto que fue gente de el barrio, ahora yo creo que con facilidad se podrían investigar las personas que no trabajan y que se pasan el día tomando y fiestando, viviendo mejor que los demás y sin fuente de ingresos...", agregó.

"¿Habrá voluntad de buscar los ladrones? No lo sé... No me queda otra que llevarle el caso a Silvio de 'Tras de la huella', parece que ellos puedan resolver el caso...", añadió con ironía.

En marzo una familia de La Habana denunció que dos ladrones les habían robado su moto eléctrica a punta de pistola, y ofrecían una recompensa de 200 USD a quien los ayudara a recuperarla.

Ese mes otro capitalino recibió tres puñaladas por unos delincuentes que querían arrebatarle su moto.