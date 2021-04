Cubano ofrece 10 mil pesos de recompensa por información sobre su moto robada

Un cubano de Ciego de Ávila está ofreciendo una recompensa de 10,000 pesos cubanos por recibir información que pueda dar con el paradero de su moto eléctrica, la cual fue robada.

"Recompensa de 10,000 pesos a quien me encuentre esta motorina o a quien la robó, tiene una batería de litio LILE LLDC 72 V 30 AR con su cargador", detalló el cubano Wayne Paulato en redes sociales.

"En el lugar y en la forma que me la robaron es cierto que fue gente de el barrio, ahora yo creo que con facilidad se podrían investigar las personas que no trabajan y que se pasan el día tomando y fiestando, viviendo mejor que lo demás y sin fuente de ingresos, hay un jefe de sector, un presidente del CDR, un delegado y los vecinos que pueden testimoniar", sostuvo.

Por último, el cubano se preguntó si habrá voluntad por parte de las autoridades de encontrar a los ladrones.

"¿Habrá voluntad de buscar los ladrones? No lo sé... No me queda otra que llevarle el caso a Silvio de "Tras de la huella", parece que ellos puedan resolver el caso...", dijo de manera irónica.

Cada vez son más los robos de motos eléctricas que se reportan desde la Isla, algunos incluso con el uso de la violencia.

El pasado marzo una familia cubana denunció que dos ladrones habían robado su moto eléctrica a punta de pistola en La Habana, por lo que estaban ofreciendo una recompensa de 200 USD a quien ayudara a encontrar la moto robada.

Asimismo, en ese mes también un cubano fue apuñalado tres veces en La Habana por unos ladrones con el fin de arrebatarle su moto.