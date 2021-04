Anamely Ramos sobre huelga de hambre de Luis Manuel Otero: El Gobierno no deja otra salida

La activista Anamely Ramos defendió en redes sociales este domingo la decisión de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), de iniciar una nueva huelga de hambre y sed para manifestarse contra la represión en la isla.

Ramos, quien reside actualmente en México para completar estudios de doctorado, criticó, por otro lado, los procedimientos del Gobierno que limitan las alternativas de expresión para la creciente disconformidad de los cubanos.

“Luis entró en huelga de hambre y sed. Está en su casa, solo, y rodeado por la Seguridad del Estado. Muchos dirán: De nuevo!? Sí, de nuevo. Porque de nuevo el Estado Cubano no deja otra salida”, dijo en Facebook.

“Al menos Luis no ve otra salida. Estaba saliendo todos los días y ayer metieron en su calabozo a dos delincuentes que lo amenazaron y ofendieron durante horas. Luis prefiere quedarse en su casa y desde ahí lanzar su grito. Es un grito de auxilio pero también de determinación y sentido personal. Eso es inviolable”, explicó.

Momentos antes, Otero se declaraba en huelga de hambre y sed en reclamo de sus derechos ciudadanos, después de denunciar en las últimas jornadas que la policía política lo había amenazada incluso de muerte.

Entre otras cosas, el artista exige respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen sin orden y a través de un allanamiento a su domicilio el pasado 16 de abril.

“Repito que esa es la salida que Luis es capaz de ver en estos momentos. Pero si ustedes ven otra, simplemente háganla. No se trata aquí de lo que debería hacer Luis, se trata de lo que cada cual debe hacer según lo que vive y lo que quiere y puede”, dijo Ramos.

“Lo único que puedo asegurar, sin ser Luis, es que cuando uno hace lo que cree que debe hacer la desesperación disminuye. Nuestras vidas no son un juego, por eso mismo hay que hacer algo para vivir mejor y estar más plenos. Ese es el llamado: a pensar cómo podemos estar más plenos”, concluyó.

Otros activistas cubanos mostraron en las últimas horas su respaldo a Otero. “Luis no está sólo, seremos muchos en las calles en solidaridad con él. DSE, PCC, midan las consecuencias. No digan que no se les advirtió. Continúen generando odio sin tener bolsillos para el vuelto”, expresó.

También la activista y periodista independiente María Matienzo señaló: “Seguridad del Estado que me lee. Si Luis Manuel amanece con "la boca llena de hormigas" esto se puede poner de PNG. No ensayen más mal teatro”.

En una publicación este domingo, Otero denunció que, al ser arrestado el sábado, el gobierno lo había amenazado con procesarlo por "loco" y con armarle casos judiciales a otros activistas y opositores cubanos.

En noviembre de 2020, él y otros miembros del MSI protagonizaron una huelga de hambre y sed que culminó con la irrupción violenta de las fuerzas represivas del Gobierno a la vivienda donde estaban los manifestantes. La protesta, en la cual participó la propia Anamely Ramos, tuvo repercusión no solo dentro de la isla, sino a nivel internacional. Por su parte, el oficialismo intentó deslegitimarla en todo momento.