Fallece la esposa del actor, cantante y empresario cubano Tony Cortés

Leonila Hernández Sánchez, esposa del empresario, actor y presentador cubano Tony Cortés, falleció este lunes en Estados Unidos, víctima de cáncer.

"Gracias por todo lo que me enseñaste, me cuidaste Leonila Cortes. Hoy a las 6:47 te nos vas dejándonos huérfanos de tu mirada. Amor, los niños van ha estar bien. Gracias por darnos la fuerza espiritual en estos últimos meses. El cáncer nos arrebató tu presencia, pero no tu amor. Descansa en paz bebé", escribió en sus redes social Tony Cortés, al dar la noticia de la muerte de su esposa.

Varias personas le han comentado la publicación a Tony Cortés con mensajes de condolencias y afectos para la familia.

"Muy triste noticia. Una gran mujer, gran madre, abuela, esposa y amiga. Se nos va un gran talento creativo y gran ser humano. Que Dios la tenga en su Santa Gloria. Mi más sentido pésame para toda la familia. Un fuerte abrazo hermano", indicó el actor Roberto Escobar.

En 2011 Leonila ocupó titulares tras ser detenida en Cuba por la Seguridad del Estado, después de que Tony grabara en la Isla el programa "Sobre mis pasos". Aunque era residente en Miami, la esposa del actor fue acusada de Actividad Económica Ilícita y la Difusión de Noticias Falsas.

La detuvieron al viajar a Cuba para visitar a sus familiares, tras un viaje procedente de Miami. Nila, como la conocían sus allegados fue trasladada desde un restaurante en que estaba almorzando a Villa Marista, sede habanera de la Seguridad de Estado. Allí permaneció una semana sin poder contactar con nadie, mientras su esposo e hijos en los Estados Unidos exigían su liberación.

Familiares y amigos de Nila se posicionaron en contra de las acusaciones de la policía política cubana. Las consideraban falsas y una forma arbitraria del Gobierno de proceder contra ella, para incidir sobre el trabajo de Tony Cortés a favor de la democracia en Cuba. Finalmente Nila fue liberada y deportada a Estados Unidos.

Tony Cortés, por su parte, mantiene una posición frontal contra el Gobierno cubano. En 2019 mostró su apoyo a los médicos que han decidido abandonar las misiones en el exterior y no volver nunca más a la isla.