Cubanos protestan en varias ciudades del mundo por la libertad y los derechos humanos

Miles de cubanos dentro y fuera de la isla se unieron este miércoles en una jornada global de manifestaciones para reclamar libertad, justicia y respeto a los derechos humanos en Cuba.

Las protestas, convocadas por el opositor encarcelado José Daniel Ferrer, se realizaron en ciudades de América, Europa y el Caribe, a pesar del mal tiempo y las distancias.

En Montreal, decenas de miembros de la agrupación Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática marcharon bajo una fuerte nevada y temperaturas de hasta -12°C para exigir la libertad de los presos políticos.

“No importa la tempestad ni el frío cuando se trata de luchar por Cuba”, escribieron los organizadores, que también destacaron el esfuerzo de compatriotas que viajaron desde Drummondville y Trois-Rivières para unirse a la protesta.

“Si Cuba está en la calle, nosotros también lo estamos, aunque sea bajo la nieve”, afirmó uno de los manifestantes.

En Ottawa, otro grupo se congregó frente a la embajada cubana con pancartas y gritos de “Libertad para los presos políticos” y “Abajo la dictadura”.

En Miami, el exilio cubano celebró una multitudinaria concentración en honor al Día de los Derechos Humanos, donde participaron artistas y activistas, entre ellos Alexander Otaola y Tony Cortés, quienes transmitieron en vivo desde el restaurante Versailles.

En Washington D.C., Maryland y Virginia, decenas de cubanos se reunieron frente a la embajada del régimen, convocados por el movimiento Cuba Decide.

“Nuestras familias viven bajo un régimen de terror. La salida de la crisis es la salida de la dictadura”, expresó uno de los participantes, mientras ondeaban banderas y carteles con los lemas #PatriaYVida y #LibertadYa.

En Las Vegas, miembros de la organización opositora UNPACU realizaron una manifestación pacífica en apoyo al llamado de José Daniel Ferrer, reiterando su compromiso con la causa de la libertad en Cuba.

En Núremberg (Alemania), un grupo de cubanos se manifestó con carteles que decían “Abajo el comunismo” y “Libertad para el pueblo de Cuba”.

Uno de los organizadores, Osmel Santos, compartió un emotivo mensaje: “Yo lo hice dentro de Cuba y lo sigo haciendo desde fuera. Quiero que todos conozcan la libertad.”

En Barcelona (España), activistas de la Coalición de Mujeres por Cuba Libre y veteranos disidentes como Néstor Rodríguez Lobaina protestaron frente al consulado del régimen castrista, denunciando las violaciones a los derechos humanos en la isla.

“Desde 1985 hasta hoy seguimos luchando por el Estado de Derecho en la patria de Martí”, declaró Rodríguez Lobaina. Las manifestantes concluyeron la jornada coreando: “¡La libertad triunfará!”.

En Ciudad de México, el activista José Luis Tan Estrada lideró una concentración frente a la embajada cubana junto a Marlene Azor Hernández y otros exiliados.

“Cada gesto y palabra es un recordatorio de que la libertad y la dignidad no son concesiones del poder, sino derechos inalienables del pueblo”, expresó Tan Estrada en su mensaje.

Mientras tanto, en República Dominicana, un grupo de cubanos y dominicanos organizó una protesta frente a la embajada cubana en Santo Domingo.

“Aquí vivimos en libertad, sin golpizas ni detenidos, y queremos que los cubanos conozcan lo que es eso”, dijo Aymara Nieto Muñoz durante la manifestación pacífica.

Las manifestaciones de este 10 de diciembre se replicaron en al menos una docena de países, reflejando el crecimiento del activismo del exilio cubano y la solidaridad internacional con quienes dentro de la isla siguen resistiendo al régimen comunista.

“El mensaje es claro: donde haya un cubano libre, habrá una voz por los que no pueden hablar”, afirmó Lázaro Mireles, uno de los promotores del exilio en Europa.