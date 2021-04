Guardia Costera de EE.UU. repatria a dos balseros cubanos rescatados por un petrolero

El buque Isaac Mayo, de la Guardia Costera de Estados Unidos, repatrió ayer a Cuba a otros dos balseros. La operación se realizó cuatro días después de que los migrantes fueran rescatados en el mar por un buque petrolero, según informó en Twitter el servicio de guardacostas del sur de la Florida.

El STI Brixton, con bandera de las Islas Marshall, encontró a los dos balseros cubanos el jueves 22 de este mes, a 70 millas al sudoeste de Marathon, Florida. Los divisó mientras estos hacían señales con sus brazos desde la embarcación rudimentaria en la que navegaban.

Luego el petrolero los entregó al guardacostas estadounidense Charles Sexton y el oficial al mando de éste último, James Rimmele, les agradeció que ayudaran a salvar vidas.

Una vez bajo la protección de la Guardia Costera de Estados Unidos, los migrantes cubanos recibieron comida, agua, ropa seca y atención médica.

En estos momentos los guardacostas estadounidenses están equipados para hacer pruebas de COVID-19 a los balseros rescatados en el mar. Hasta el momento, ninguno ha dado positivo.

En declaraciones recogidas en la web de la Guardia Costera de Estados Unidos, Rimmele recordó que no es sólo ilegal intentar acceder en balsa a Estados Unidos sino también, peligroso. Asimismo destacó que no vale la pena arriesgar la vida en el mar cuando se carece de experiencia y no se está preparado.

Desde octubre de 2020 han sido interceptados 195 balseros cubanos que navegaban rumbo a Estados Unidos. De continuar este ritmo, se superarían en este año fiscal los datos de los últimos dos ejercicios, en los que se registró un descenso de las llegadas por vía marítima en 2020 (49) respecto a 2019 (313).

En 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19, se detectó un leve repunte de las llegadas, comparado con 2018 (259).

Sin embargo, la cifra más alta de balsas interceptadas por la Guardia Costera datan de 2016, cuando fueron auxiliados en el mar 5.396 migrantes procedentes de Cuba.

Un año después, en enero de 2017, el ex presidente Barack Obama eliminó la politica de Pies Secos, Pies Mojados, que permitía a los balseros establecerse en EE.UU. si conseguían tocar tierra firme sin ser detectados por la Guardia Costera en el mar.

Ese año, pese a la eliminación de esa política que beneficiaba a los cubanos, los guardacostas de Estados Unidos interceptaron a 1.468 migrantes cubanos viajando en balsas hacia la Florida.

La semana pasada la Guardia Costera repatrió a otros 23 balseros a Cuba. En ese momento el capitán Adam Chamie, comandante del sector de la Guardia Costera de Key West, indicó que han notado un aumento del 80% en la actividad migratoria desde enero, atendiendo a los datos oficiales de los últimos años.

Este mes de abril han sido encontradas dos balsas vacías en aguas cercanas a Miami. Una de ellas llevaba la inscripción GC OK, lo que significa que sus ocupantes fueron rescatados por los guardacostas y devueltos a Cuba.

Actualmente las balsas interceptadas se dejan a la deriva con la inscripción aclaratoria para proteger el medio ambiente y para que quien encuentre la embarcación sepa que sus ocupantes están a salvo.

El pasado mes de marzo cerró con el trágico balance de una docena de cubanos desaparecidos y 52 balseros interceptados por la Guardia Costera norteamericana, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

A primeros de este mes de abril el Gobierno de Estados Unidos envió un mensaje a los cubanos a través de su Embajada en La Habana en el que hacía un llamado a no migrar de modo ilegal.

En el comunicado el Capitán de Corbeta Mario Gil, enlace de los Guardacostas de Estados Unidos con la Embajada de este país en la capital cubana, pedía expresamente a los cubanos no adentrarse en el mar con embarcaciones rústicas porque ponen en peligro sus vidas y las consecuencias pueden ser fatales.

"En los últimos meses ha habido un leve incremento en los casos de migración ilegal marítima. El Gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso. Protejan a sus seres queridos. Eviten la migración ilegal", señaló el capitán en su mensaje.