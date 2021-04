Actor cubano Roberto San Martín celebra cumpleaños con una emotiva reflexión

El actor cubano Roberto San Martín está de cumpleaños y lo ha querido festejar con una emotiva reflexión sobre su vida, las cosas que atesora en el terreno sentimental y la satisfacción que siente con la familia y los logros que ha alcanzado.

El artista, conocido entre otras por su protagónico en la icónica película Habana Blues, celebró que, a sus 45 años, es un hombre feliz que hace "exactamente lo que quiero y digo exactamente lo que pienso, porque pienso mucho lo que voy a decir".

"Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada...bueno pide mucho pero yo se lo doy todo con alegría, un par de princesas, una perra, un gato y una gatica que estoy intentando que sobreviva. ¿Se puede pedir más? Sí. Pero yo no necesito nada más. Happy Birthday to me".

El actor, que actualmente tiene uno de los programas en YouTube más seguidos por la comunidad cubana, recibió montones de felicitaciones y buenos deseos de sus seguidores y de colegas de la industria artística.

Roberto San Martín nació en La Habana el 26 de abril de 1976 bajo el nombre Roberto Álvarez Pérez. Hijo de la popular actriz cubana Susana Pérez y el escritor y director Roberto Álvarez San Martín.

Antes de mudarse a Miami, vivió varios años en España, donde participó en gustadas series como Aquí no hay quien viva, donde interpretaba a Yago; La que se avecina, en la que le dio vida a Silvio, y Amar en tiempos revueltos, donde hizo el papel de Ubaldo.

En España conoció a su esposa, la fotógrafa española Alicia Barrera, con quien tiene dos hijas y una de las relaciones más sólidas de la farándula latina de Miami, donde residen actualmente.

