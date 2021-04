Camila Arteche envía poderoso mensaje: No me visto ni me maquillo buscando sexo

La actriz cubana Camila Arteche envió un poderoso mensaje a través de sus redes sociales a quienes constantemente cosifican y sexualizan a la mujer, y la juzgan por su forma de vestir o lucir.

Arteche, que se ha convertido en uno de los rostros cubanos más reconocidos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y que aboga por la educación de la sociedad en beneficio de la equidad de género, recalcó que ni su ropa ni su maquillajes ni sus peinados ni sus bailes son para nadie más que para ella.

"¿Me ves como un objeto sexual? Pues no me visto buscando sexo. No me maquillo buscando sexo. No bailo buscando sexo. Paremos ya de tanta sexualización", escribió la actriz junto a un corto clip educativo sobre el machismo.

"Las mujeres todo el tiempo nos sentimos cosificadas. Opinan sobre nuestros cuerpos desde una posición de poder, los usan para satisfacer fantasías machistas y los medios de comunicación lo hacen todo el tiempo. Eso no está bien. Yo digo 'Stop'", dijo la actriz.

Recientemente, Camila compartió una publicación en la que explicaba que el feminismo no es lo opuesto del machismo ni busca atacar o afectar a los hombres, sino generar igualdad de condiciones, oportunidades y derechos para todos, y que las diferentes corrientes de feminismo responden a las diferentes experiencias que han padecido las mujeres durante siglos.

Camila Arteche se sumó en 2019 a la campaña Evoluciona, en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas en Cuba. Como parte de la propuesta, protagonizó un monólogo para crear conciencia acerca del acoso callejero y desmontar mitos sobre los piropos y la sexualización de la mujer.

