El FBI registra apartamento y oficina de Rudy Giuliani en Nueva York

Investigadores federales en Manhattan ejecutaron sendas órdenes de registro a primera hora de este miércoles en la casa y la oficina de Rudolph W. Giuliani en Nueva York, según reportes confirmados con testigos de la operación.

La requisa del FBI en torno al ex alcalde de Nueva York y abogado personal del presidente Donald J. Trump, intensifica la investigación criminal sobre los negocios de Giuliani en Ucrania, dijeron tres personas al diario The New York Times.

Dicha investigación se ha desarrollado durante meses, aunque Giuliani no ha sido acusado y niega haber actuado mal, aseguró una fuente familiarizada con el tema.

Los siete agentes incautaron los dispositivos electrónicos de Giuliani, incluidos computadoras portátiles y teléfonos celulares, y registraron su apartamento en Madison Avenue y su oficina en Park Avenue alrededor de las 6:00 de la mañana.

Ejecutar una orden de registro es una medida extraordinaria contra un abogado, y más aún cuando se trata del representante legal de un ex presidente.

El hecho marca un punto de inflexión en la prolongada investigación sobre Giuliani, quien como alcalde estuvo al frente de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que al principio de su carrera dirigió la misma fiscalía de Manhattan que ahora lo investiga.

Las autoridades federales intentan saber si en 2019 Giuliani presionó a la administración Trump para que sustituyera al embajador estadounidense en Ucrania, y si lo hizo en nombre de funcionarios de ese país.

Estos a su vez lo habrían ayudado a buscar alguna ilegalidad en los negocios que tenía en una empresa de energía ucraniana Hunter Biden, hijo del actual presidente Joe Biden, quien ya entonces se perfilaba como uno de los posibles candidatos a la Casa Blanca por el Partido Demócrata.

Según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), es un delito federal tratar de influir o presionar al gobierno de Estados Unidos a pedido de un funcionario extranjero, sin revelarlo al Departamento de Justicia.

Por su parte, el abogado de Giuliani, Robert J. Costello, calificó de innecesarios los registros a su cliente porque este se había ofrecido a responder a las preguntas de los fiscales, excepto las relativas a sus comunicaciones privadas con el ex mandatario.

"Lo que hicieron hoy fue una matanza legal", dijo a Fox News.

"¿Por qué le haría esto a alguien, y mucho menos a alguien que fue el fiscal general asociado, el fiscal de los Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Nueva York y el abogado personal del 45º presidente de los Estados Unidos", cuestionó Costello.

Giuliani no es el primer abogado personal de Trump que es objeto de órdenes de registro por parte de fiscales federales.

En 2018 el FBI hizo lo mismo en las oficinas de Michael D. Cohen, una redada que el líder republicano tildó entonces de "situación vergonzosa".

Posteriormente Cohen se declaró culpable de ocho cargos que incluían evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de normas de financiamiento de campaña. Fue sentenciado a tres años de prisión.