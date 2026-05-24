Industria turística en alarma por amenaza de Trump contra aeropuertos en ciudades santuario

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La industria turística y de aviación de Estados Unidos reaccionó con alarma tras conocerse que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reiteró su amenaza de retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos internacionales ubicados en las llamadas «ciudades santuario», una medida que podría cancelar en la práctica todos los vuelos internacionales entrantes en algunos de los principales centros de conexión del país.

La U.S. Travel Association confirmó que Mullin reiteró la amenaza en una reunión con el gremio, donde el sector presionaba al gobierno sobre otras propuestas de la administración Trump que podrían afectar el turismo. Los detalles del encuentro fueron reportados originalmente por The Atlantic.

«La U.S. Travel Association considera que tal medida tendría consecuencias devastadoras para la industria de viajes y las comunidades que dependen de la visita internacional», señaló el gremio el sábado en un comunicado.

Airlines for America, el principal gremio de aerolíneas, fue igualmente contundente: «Reducir el personal de CBP en los principales aeropuertos tendría un efecto devastador en la aviación y el turismo, causando una interrupción operativa significativa para las aerolíneas, los viajeros y el flujo de carga internacional».

Sin agentes del CBP, los aeropuertos afectados no podrían procesar llegadas internacionales, lo que equivaldría a suspender todos los vuelos internacionales entrantes. Los aeropuertos directamente señalados por Mullin son el SFO de San Francisco, el LAX de Los Ángeles, el JFK de Nueva York y el O'Hare de Chicago.

Incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, se distanció de la propuesta durante una audiencia en el Congreso esta semana, señalando que la idea no le parece sensata.

«Tenemos personas de todo el mundo y de todo el país que necesitan poder volar a todo tipo de lugares. No deberíamos cerrar el transporte aéreo en un estado que no esté de acuerdo con nuestra política», dijo Duffy, quien además advirtió que esa lógica podría volverse en contra de los republicanos si los demócratas recuperan el poder.

No está claro cuánto respaldo tiene la propuesta dentro de la administración. La medida no ha sido implementada ni cuenta con base legal confirmada.

La amenaza se enmarca en una escalada sistemática contra las jurisdicciones santuario —aquellas que limitan la cooperación de sus autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)—.

No existe una definición legal estricta del término, pero los tribunales ya rechazaron en el primer mandato de Trump los intentos de recortar fondos federales a estas ciudades.

Mullin, quien asumió como secretario del Departamento de Seguridad Nacional el 24 de marzo en sustitución de Kristi Noem, había lanzado por primera vez esta propuesta el 7 de abril en una entrevista con Fox News, donde preguntó retóricamente: «Si son una ciudad santuario, ¿deberían realmente estar procesando aduanas hacia su ciudad?».

El Departamento de Justicia publicó en octubre de 2025 una lista de unas tres docenas de jurisdicciones santuario que incluye 13 estados, tres condados y 18 ciudades, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Seattle, Denver y Filadelfia, todas con aeropuertos internacionales de gran tráfico que quedarían expuestos si la amenaza se concreta.