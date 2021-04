Alexis Valdés sobre Celia Cruz: "Representación universal de lo cubano y yo en Cuba no la conocí"

El humorista cubano Alexis Valdés dedicó unos sentidos versos a la Reina de la Salsa, la gran Celia Cruz, que tuvo el gran mérito de poner el nombre de Cuba en lo más alto y la tristeza de ser desterrada de su patria.

Antes de compartir sus versos, Alexis lamentó no haber conocido a Celia durante el tiempo que vivió en Cuba, una experiencia de generaciones de cubanos y calificó de "desastre" y "glosario de injusticias" a la política cultural del Gobierno cubano.

"Ella fue la representación universal de lo cubano... Y yo en Cuba no la conocí. No existía para los de mi generación. Así ha sido la política cultural del gobierno de Cuba con los artistas que disienten. Un auténtico desastre. Un glosario de injusticias. Lo que nadie pudo ni podrá es negar su trascendencia y legado y su inmensa cubanía. En Cuba aún muchos no la conocen y el mundo la ama", escribió el también actor, director y productor.

Valdés indicó que los versos también iban dedicados a Luis Manuel Otero Alcántara, "un artista cubano en huelga de hambre porque también a él, muchos por el mundo le quieren".

A continuación, reproducimos los versos de Alexis Valdés:

Celia.

África en la sangre

color en el pelo

ritmo como nadie

y voz como un trueno.

Sonrisa gigante

alma guarachera

de todas las grandes

ella la primera.

En el escenario

no había otra estrella

y nadie que osara

pisarlo tras ella.

El mundo veía

a su Cuba en ella

Cuba no quería

ni siquiera verla.

Ella no existía

en mi barrio negro

los de mi camada

no la conocieron.

Negada borrada

por todos los medios

como sepultada

sin un cementerio.

Y mientras el orbe

glosaba su arte

ella sola, pobre,

lloraba a su madre.

Madre que se pierde

el último beso

Hija que se pierde

su último aliento.

Y nadie más cubana

y Cuba tan lejos

y nadie fue más Cuba

en todo su tiempo.

Murió sin pisar

su Habana de nuevo

murió sin cantar

a su amado pueblo.

No hubo un homenaje

no hubo solo premio

para quien fue Cuba

para el mundo entero.

Más cuando en el mundo

suena su guaracha

todos se recuerdan

de aquella muchacha.

Diosa de La Habana

bañada de luz

nadie más cubana

que ella, Celia Cruz.