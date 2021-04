Osmani Pardo, huelguista de San Isidro: “No hay otra salida que poner el cuerpo”

El activista Osmani Pardo afirmó este jueves que “no hay otra salida que poner el cuerpo” al testimoniar su apoyo al artista Luis Manuel Otero, desde hace varios días en huelga de hambre y sed contra la represión ejercida por el gobierno cubano.

Pardo, uno de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en noviembre pasado, insistió en que la alternativa del cuerpo es “lo único que nos queda mientras el pueblo es cómplice del verdugo que aprieta sus cadenas”.

A través su perfil de Facebook, el joven artesano y opositor (se) preguntó: “cuánto más aguantará este pueblo”.

Pardo sostuvo en su post de este jueves que “todos juntos tenemos que buscar ese cambio no podemos continuar así: con personas sitiadas, que nos corten el internet y metan preso a todo aquel que diga una palabra que no le guste a una cúpula que lo tiene todo, que no pasa lo que pasa el pueblo para llevar un plato de comida a su casa y todo lo demás que tiene que vivir el cubano de a pie”.

Antes de concluir su publicación reafirmando que sigue “en la lucha por LIBERTAD PATRIA Y VIDA”, Pardo contó que en los últimos días no tuvo “casi conexión a internet” debido a los cortes deliberados por parte del gobierno y que “luego que se fue mi vigilancia pude terminar un trabajo de pintura y decoración efecto 3D ilusión óptica”.

“Soy una persona de trabajo desde los 17 años”, se autodefinió, “lo hago para ayudar a mi mamá, ejemplo de madre soltera que luchó hasta que pudo para que a sus hijos no le faltara un plato de comida que es a lo que se puede aspirar aquí, a mal comer”.

El activista no solo emprendió una huelga de hambre en noviembre de 2020 junto a miembros del MSI y otros activistas en protesta pacífica por el encarcelamiento del rapero independiente Denis Solís, sino que en marzo último acompañó durante 72 horas a los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Gracias a Dios tengo muchos dones y sé hacer muchas cosas para ganarme la vida con el sudor de mi frente”, dijo Pardo, y a continuación estableció: “no soy mercenario ni nadie me paga nada por pensar como lo hago, por querer prosperidad para mí país, para cada familia cubana”.

A sus 33 años, Luis Manuel Otero, quien cumplió su quinto día en huelga de hambre y sed tras una escalada represiva gubernamental que lo llevó a una celda, allanó su casa y destruyó o confiscó sus obras de arte, dijo este jueves en una directa de Facebook: "Esta es la primera vez que lucho por mí”.

"Rompieron mi arte, rompieron mis pinturas, mi propiedad intelectual", dijo Otero, y a seguidas tildó al régimen cubano de "abusador" y “asesino", y denunció los arrestos y tortura psicológica a las que someten a otros activistas en estos momentos.

Los miembros del Movimiento San Isidro convocaron para mañana a todas aquellas personas que han querido acercarse a su sede para conocer del estado de salud de Luis Manuel Otero que se concentren en cada parque o plaza emblemática de su ciudad con flores en las manos para exigir sus derechos.