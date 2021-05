Convocan a caminata por Luis Manuel Otero en Nueva York

Un grupo de cubanos residentes en la ciudad de Nueva York convocaron una caminata en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien hoy cumple su séptimo día en huelga de hambre y sed en el reclamo de sus derechos.

Este primero de mayo los cubanos partirán a las 3:00 de la tarde desde la estatua de José Martí en el Central Park, ubicada en W 59th Street y Center Drive.

El acto terminará a las 4:00 de la tarde en la Misión Permanente de Cuba en Nueva York, ubicada en 315 Lexington Avenue.

Este viernes los cubanos residentes en la Gran Manzana emprendieron otra caminata desde los mismos sitios, con flores y carteles que exigían justicia para el caso de Otero Alcántara, quien con su huelga se encuentra demandando el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

Manifestaciones similares han tenido lugar en varios lugares alrededor del mundo, como Madrid, Valencia, New York, México, Washington, Uruguay o Barcelona.

Esta semana el gobierno de Estados Unidos condenó la escalada de represión gubernamental en Cuba contra artistas, periodistas independientes y activistas políticos que se han unido en el reclamo de los derechos de Luis Manuel Otero.

“Estados Unidos está con todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba”,comunicó la Embajada estadounidense en La Habana.

El artista de 33 años ha asegurado que no está apostando por la muerte sino por la vida: "Yo quiero la vida, pero quiero mi concepto de vida, que es libertad, que es amor, que es ir con tus amigos a donde tu quieras, que tus amigos no tengan miedo a saludarte. Que entrar a tu casa no sea un acto de valentía", indicó.