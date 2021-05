EE.UU. condena represión de artistas y activistas que apoyan a Luis Manuel Otero

El gobierno de Estados Unidos condenó este viernes la escalada de represión gubernamental en Cuba contra artistas, periodistas independientes y activistas políticos que se manifiestan públicamente en favor de Luis Manuel Otero, en huelga de hambre y sed desde hace seis días.

“Docenas de artistas, periodistas y activistas cubanos detenidos, bajo vigilancia o confinados en sus casas para silenciar su apoyo a @LMOAlcantara”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la Embajada estadounidense en La Habana.

“Estados Unidos está con todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba”, sostuvo la legación diplomática.

El tuit citado replica en español el original en inglés emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano.

“Yo no estoy apostando por la muerte, siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna”, ha afirmado Luis Manuel Otero. “La cámara que está afuera de mi casa, eso no es vida, eso es muerte. La policía que está en cada esquina no es vida, eso es muerte. Y yo no quiero vivir en esa vida”.

Este viernes, se produjeron manifestaciones pacíficas en las calles de La Habana y gestos de protesta en otras ciudades de Cuba: se exige el fin del cerco policial contra Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), y, en general, el cese de la represión estatal contra disidentes y los activistas políticos.

Videos en redes sociales mostraron a ciudadanos coreando “Patria y Vida”, una frase que se ha hecho recurrente entre quienes buscan un cambio en la isla después del lanzamiento en febrero del tema musical homónimo que se opone a la histórica consigna gubernamental de “Patria o Muerte”.

En algunos casos los manifestantes han sido fuertemente reprimidos y detenidos por fuerzas policiales y agentes vestidos de civil, según denuncias en redes sociales.

Se trata de respuestas de la sociedad civil a un llamado del MSI que también han asumido residentes en el extranjero, quienes se han personado ante embajadas o consulados en Valencia (España), Uruguay, Nueva York y México, entre otros sitios.