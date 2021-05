Bad Bunny se deshace en halagos hacia Rosalía al hablar de su colaboración

Bad Bunny y Rosalía sorprendieron al mundo cuando lanzaron su colaboración juntos, La Noche de Anoche, un tema que vino en compañía de un ardiente videoclip que meses después sigue sumando reproducciones sin parar. Precisamente sobre esta canción, o más bien sobre la artista que lo acompañó en este tema, habló el Conejo Malo en su entrevista más reciente con WMag.

El famoso artista solo tuvo palabras de cariño hacia la intérprete de Con Altura, por la que siente verdadera devoción. Su experiencia trabajando con ella la definió con la palabra "hermoso".

"Esa fue una de las colaboraciones que me dio más vida. Como lo sentimos. Me encantó la experiencia de trabajar en un video con ella. Así que, de verdad, fue muy agradable", comentó el intérprete de Dákiti. Y viendo la actuación que protagonizaron en el programa Saturday Night Live no cabe duda de que sus palabras son verdad.

Juntos derrocharon una impresionante química que incluso dio pie a que surgiesen rumores de romance entre ellos. Unos rumores que nunca llegaron a concretarse.

En la entrevista con el citado medio, el cantante puertorriqueño de 27 años no solo tuvo buenas palabras para su amiga, también habló de los nuevos proyectos que tiene por delante en el mundo del cine.

Recientemente terminó de grabar la película de acción Bullet Train protagonizada por Brad Pitt. Otro de los trabajos que tiene en su agenda es su aparición en la serie Narcos: México, que ya grabó el año pasado, y también tendrá un papel en el film American Sole, una comedia producida por Kevin Hart.

Pero no se queda ahí porque además el joven artista tiene una canción preparada para la próxima película de Fast and Furious. "Estamos esperando el momento de lanzarlo", comentó sobre este tema que está por ver la luz.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.