Frank Camilo Morejón "Si me moría..., lo decido yo"

El receptor cubano Frank Camilo Morejón opinó que era suya la decisión de continuar jugando béisbol a riesgo incluso de su salud o de su vida, luego de que este fin de semana se anunciara su exclusión de la preselección de Industriales con miras a la próxima Serie Nacional.

Frente a los argumentos sobre su historial de lesiones y padecimientos graves, el veterano de 17 campañas sostuvo en entrevista para el programa Jugada perfecta del Canal Habana: “Si me moría, si me partía la cadera, si me daba una trombosis… lo decido yo”.

“El béisbol para mí es todo. No importa si me visto de Industriales o me visto de Camagüey. Mi sentimiento es jugar béisbol. Pero ya yo hoy decidí que no voy a jugar más béisbol. Yo no me aparto, no olvido el béisbol porque el béisbol lo llevo en la sangre…”, dijo un cátcher que se caracterizó por sus manos virtuosas a la defensa, su potente brazo y su inteligencia para guiar a los lanzadores.

Morejón repasó junto al entrevistador, Héctor Villar, eventos como su operación de cadera en 2009, un golpe en la cabeza por el que sufrió una hemorragia interna, y la trombosis que lo apartó durante cuatro meses de los terrenos.

Valoró la preocupación de médicos y autoridades por su salid, pero insistió en su derecho a decidir al respecto, sobre todo, visto su buen desempeño en el campo durante los últimos tres años con el histórico equipo de la capital: 109 partidos, apenas cuatro errores en 470 lances para un excelso 992 en promedio de fildeo, 17 hombres cogidos en 39 intentos de robos, y un average al bate de 308.

Aun cuando algunos vaticinios apuntaban a que podía quedar con prótesis de cadera o en silla de ruedas, o bien que podía morir si se repetía un trombo en pleno juego, el jugador afirmó ante las cámaras televisivas: “Yo no me retiro. El término mío no puede ser: yo me retiro”

“Entiendo: te retiran”, replicó Villar, quien a continuación le sugirió la posibilidad de integrarse a otros equipos de Serie Nacional en el interior del país.

“Si tengo casa por qué tengo que irme pa debajo de un puente”, ilustró, “con el mayor respeto”, el enmascarado que llegó a integrar varias veces selecciones nacionales gracias, sobre todo, a sus cualidades defensivas.

Morejón contó que cuando le anunciaron la decisión de que no jugaría más con el equipo azul fue citado a una reunión “donde todo estaba decidido”, y que fue por eso firmó un documento aceptando ese destino.

Eso sí, reconoció que “tenía fundamento” una de las cuestiones que se le plantearon: “Las personas que me conocen de cerca saben que tengo un carácter incómodo”.

“En ocasiones critico algunas de las decisiones de la dirección”, y todavía confesó: “En ocasiones no suelo medir la forma en que digo las cosas, pero las digo porque las pienso, las siento y las creo…”

Durante el programa televisivo, se mostraron declaraciones de Raúl Reyes, subdirector de Deportes en La Habana, quien señaló que la decisión fue “unánime”: “El equipo nuestro había sido el más veterano de la Serie Nacional (…). Esto forma parte de un proceso de renovación a cuatro años a partir del ciclo olímpico que se avecina”.

Asimismo, el funcionario reconoció en Morejón un atleta de “una alta calidad competitiva, con una disposición…”

Por su parte, Guillermo Carmona, director del equipo Industriales, expresó que se trataba de “una situación difícil… llevamos ya 17 años con Frank Camilo”.

“Todo el mundo sabe cómo es el carácter de Frank Camilo”, comentó. “Él de inicio se sentía un poco mal por cosas que se han filtrado por ahí… comentarios que se han hecho”.

En un intento por quitar hierro a la situación, Carmona dijo: “No es botar, no estamos botando a nadie. Estamos tomando una decisión de hacer una renovación en el equipo”.

“¿Por qué así?”, es la interrogante que resume el dolor del pelotero industrialista en declaraciones para CiberCuba.

A mi modo de ver, se me irrespetó, porque había otras maneras de hacerlo. Creo que podía haber un tratamiento más correcto con alguien que se entregó siempre a plenitud, hasta el punto de quitarse un yeso con antelación para poder jugar partidos en que el equipo lo necesitaba. Era mejor decir ‘no te queremos más y ya’, pero no echarle mano a todas esas razones que no son convincentes”, razonó Morejón.

“Primero me sorprendió la forma como me enteré. Fue por un video publicado en una página de internet donde desvirtuaban la información de una reunión que se hizo en la provincia, pero nunca pensé que mi nombre se fuera a manejar así y menos por rendimiento”, declaró también hace unos días Frank Camilo Morejón en entrevista con Play Off Magazine.

“En ese encuentro me dijeron además que soy un atleta de carácter difícil porque en ocasiones no estoy de acuerdo con algunas decisiones y nunca me quedo callado cuando las cosas que se hacen no me gustan”, agregó entonces. “Me acusan de criticar a veces las orientaciones de algún jefe y eso es algo que no aceptan”.