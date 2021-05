Frank Camilo sobre decisión de excluirlo del equipo Industriales: Me acusan de criticar orientaciones de los jefes

El receptor cubano Frank Camilo Morejón ofreció declaraciones recientemente sobre la decisión de la Comisión de Béisbol de no incluirlo más en el equipo Industriales, conjunto insigne de La Habana, a partir de la próxima campaña.

En conversación con la revista cubana independiente Play Off, Morejón explicó los motivos de tal determinación, anunciada en conferencia de prensa que dirigieron Raúl Reyes (subdirector de actividades deportivas de la provincia) y Guillermo Carmona (director del conjunto capitalino).

Un grupo de trabajo de la capital cubana, creado con la finalidad de hacer una renovación dentro de las filas del equipo habanero, acordó por decisión unánime prescindir además de los servicios del “zurdo de oro” Yoandry Urgellés. También comunicó que, en los próximos días, otros atletas del conjunto correrán la misma suerte.

“Primero me sorprendió la forma como me enteré. Fue por un video publicado en una página de internet donde desvirtuaban la información de una reunión que se hizo en la provincia, pero nunca pensé que mi nombre se fuera a manejar así y menos por rendimiento”, declaró Frank Camilo.

“En ese encuentro me dijeron además que soy un atleta de carácter difícil porque en ocasiones no estoy de acuerdo con algunas decisiones y nunca me quedo callado cuando las cosas que se hacen no me gustan. Me acusan de criticar a veces las orientaciones de algún jefe y eso es algo que no aceptan”, comentó en otro momento.

Según Morejón, el argumento del rendimiento no le resultó convincente. “En los últimos años he tenido buenos campeonatos, incluso en este es el único donde no me convocaron al equipo Cuba. Hace un año atrás estaba en el equipo para el torneo preolímpico”, dijo.

Morejón es considerado por muchos especialistas como uno de los receptores más defensivos del país, apenas cometió cuatro errores en 470 lances en los 109 partidos que jugó, para un excelente 992 de promedio de fildeo, con 17 corredores capturados en 39 intentos.

Hace aproximadamente tres años, el deportista declaraba su compromiso con la escuadra capitalina. “Mis leones son mi vida, es el equipo que me lo ha dado todo”, expresó entonces. Al bate, el receptor promedió en 17 Series Nacionales para 253 average, lo hizo para 308 en las últimas tres campañas, con lo cual demuestra una progresión ofensiva.

No obstante, para su decisión las autoridades citaron preocupaciones por el estado físico de Morejón, quien ha sufrido múltiples lesiones a lo largo de su carrera, varias de ellas por su desempeño defensivo sobre el terreno.

“Hace alrededor de 10 años me operé de la cadera. Todos los médicos que han trabajado conmigo, incluso el doctor Montesinos del equipo nacional, el doctor Anillo del Cerro Pelado y el doctor Peter en el CIMEQ, saben que hace unos cinco años la cadera me está dando algunas molestias, pero las he sabido manejar y siempre he jugado así todo este tiempo porque esa afectación es normal”, comentó.

“El pasado mes de agosto me hice una resonancia magnética, la cual arrojó que tengo la cadera bastante lastimada y me dijeron que en un futuro eso me podría traer problemas para mi vida cotidiana, hasta se manejó la posibilidad que en algún momento tuviera que ponerme una prótesis. Eso se manejó, el doctor fue conmigo y conversó con los que me hicieron la resonancia y llegamos a un consenso de que eso lo decidía yo. Podía inyectarme células madres para mejorar esa condición, pero siempre me dieron la posibilidad a mí de decidir si seguía jugando béisbol”, explicó.

Por ese motivo, el jugador cree que son otras, más bien, las razones que motivaron la decisión. “Mi carácter siempre ha sido el mismo y llevó 17 años así en los equipos de la capital. Desde los tiempos en la EIDE y en la ESPA siempre he sido igual y yo me pregunto: ¿al cabo de todo este tiempo se dieron cuenta de mi personalidad? Yo siempre he dado mi opinión cuando lo he creído conveniente y he defendido mi criterio, siempre le he dicho las cosas a la gente de frente”, sostuvo.