Alexis Valdés a los artistas cubanos que envían fuerza a Colombia: "Primero tienes que estar con tu país"

El humorista cubano Alexis Valdés envió un mensaje a los artistas cubanos que se están pronunciando sobre las revueltas en Colombia, mientras que mantienen silencio con respecto a Cuba, lo que calificó de "doble moral y oportunismo".

"Primero tienes que estar con los tuyos, con los de tu país. Primero casa, y después la calle. Primero tu país, primero tu gente. Si no te preocupa la suerte de los jóvenes que dicen una opinión diferente en tu país, no te pueden preocupar los de Colombia", apuntó en una transmisión en directo en su cuenta de Facebook, cuya primera parte dedicó a Luis Manuel Otero Alcántara.

"Colombia estamos contigo. No pueden reprimir las protestas", dijo Alexis parafraseando a artistas y a representantes del gobierno cubano. "Eso está fuerte, cuando en Cuba unos chicos se sentaron con unas flores en Obispo y están presos", resaltó.

El artista dijo que entendía la empatía y la solidaridad que se puede tener con cualquier otro país del mundo, "pero si no la tienes con los tuyos, yo no me la creo".

"Tú tienes que sentir el dolor cuando los tuyos sufren, porque si no lo sientes, no me vendas que sientes el de Colombia. Si somos mentirosos, si somos falsos, si somos oportunistas, la sociedad que queremos no va a llegar nunca.

"Para cambiar el país, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Lo primero que hay que cambiar es la doble moral y el oportunismo, y estos artistas lo primero que tienen que decir es que las vidas cubanas importan, yo entiendo que no lo puedan hacer como lo hago yo si están dentro, pero todo el mundo puede aportar su granito y decirlo a su propia manera", alentó el humorista.

Valdés dejó claro que entiende completamente a los artistas que tienen miedo a las represalias del Gobierno cubano y que por eso se mantienen en silencio, pero "si haces eso, entonces no hagas el otro juego".