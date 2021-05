Críticas a Van Van por visibilizar la crisis en Colombia y hacer silencio ante la de Cuba

La popular orquesta cubana Van Van se convirtió en blanco de críticas en redes sociales este jueves por visibilizar la crisis en Colombia y enviar fuerzas a sus seguidores del país cafetero, mientras mantienen rotundo silencio sobre la situación de Cuba.

"SOS Colombia #Fuerza #EstamosContigo", se lee en la cuenta de Instagram de la agrupación junto a una imagen de la bandera de Colombia.

Los Van Van no han emitido ningún comentario público sobre la represión que el gobierno de la isla ejerce de manera más constante y arbitraria contra sus ciudadanos, la violación constante de derechos humanos elementales ni la profunda crisis económica y social que se vive en Cuba y que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus.

"Hermanos y por qué no también #soscuba que tanto lo necesitamos para que todos nuestros amigos y familiares disfruten de una manera digna y como Dios manda en nuestra bella isla sin ningún tipo de temor a ser reprimidos o el peor de los casos ser multados por exigir el derecho a la vida y la libertad", preguntó una usuaria de Instagram.

"En nuestra Cuba se están viendo cosas muy horribles también y ustedes no hacen nada para apoyar al pueblo cubano, el cual no tiene ni un vaso de leche para los niños y ancianos", añadió.

"Es increíble cómo ustedes piden por Colombia (que lo veo excelente porque son hermanos nuestros) y no por Cuba. ¡Le ronca el mango asereeee! Si no hablan de Cuba no sean hipócritas con el pueblo colombiano. ¿Quién va a creer el post de Uds. si no son capaces de pedir por los suyos? La ley empieza por casa. Así me lo enseñó mi madre", comentó un seguidor.

"No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa!!!!! Pidan por Cuba o cállense la boca. Cuba necesita más ayuda y nunca han dicho nada, ¿qué clase de cubanos son?", cuestionó una persona.



"Asere, soy vanvanero porque la música que hacen es excelente, pero de allí, al descaro este, YA ES DEMASIADO", "SOS Colombia ¿¿¿y por qué no hacen lo mismo por Cuba???", "¡¡¡Esto es un escándalo!!! Que una de las orquestas más legendarias de Cuba haga un post de esta magnitud, que VERGÜENZA", escribieron otros internautas en la publicación.

Los Van Van siempre han evitado hablar sobre la realidad de Cuba porque consideran que "no somos políticos".

“Como no somos políticos tratamos de estar apartados de eso", dijo su director Samuel Formell en una entrevista para The Associated Press en 2019, durante una gira por Estados Unidos.

No obstante, la agrupación ha formado parte de varias campañas del gobierno, entre ellas la del 'YoVotoSí' por la Constitución de 2019.