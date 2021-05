Cuba prevé producir antes de agosto dosis necesarias de sus vacunas para inmunizar a la población contra el Covid-19

El gobierno cubano prevé completar antes de agosto la producción de las dosis necesarias de sus candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 para inmunizar a toda la población del país contra el nuevo coronavirus.

De acuerdo con el presidente del grupo BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, estos candidatos son los más avanzados y ya cuentan con sistemas productivos propios.

"Se diseñó así para que no compitieran, para poder fabricar muchas vacunas en un corto periodo de tiempo", señaló el funcionario en declaraciones al espacio televisivo Mesa Redonda.

Dijo que se ha realiza una producción escalonada de ambas vacunas y que en estos momentos ya se obtienen a nivel industrial.

El antígeno de Abdala se produce en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), y después se formula en los Laboratorios Aica, explicó.

Por su parte, el antígeno RBD de la Soberana 02 se produce en el Centro de Inmunología Molecular, luego el Instituto Finlay une ese antígeno con el toxoide tetánico, lo cual resulta en la vacuna final, que se formula en el Centro Nacional de Biopreparados (Biocen), comentó Martínez Díaz.

Aún cuando ambas vacunas están en Fase III de ensayos clínicos, el gobierno ya comenzó la producción a gran escala de las mismas e iniciará esta semana un programa de vacunación masiva en la población.

El régimen de La Habana ha reconocido que la falta de información científica sobre el efectos de estos compuestos impide certificar su grado de eficacia, pero asegura que los mismos se comenzarán a aplicar porque "tienen más beneficios que riesgos", según afirmó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

Esta vacunación anticipada tiene el objetivo de acelerar la inmunización "hasta que podamos aplicar las vacunas cuando tengan sus registros", explicó Portal Miranda, quien señaló que la decisión permitirá "disminuir el número de enfermos y fallecidos" en el país.

Cuba atraviesa la peor situación desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 en cuanto a contagios de Covid-19. Hasta este lunes se han diagnosticado 117 097 muestras positivas y 741 fallecidos por la enfermedad.

El sábado el gobierno dijo que la cepa sudafricana ha incrementado el contagio y es responsable del 65 por ciento de las muertes en el país, y del 80 por ciento de los decesos en La Habana.

Pese al agravamiento de la situación epidemiológica, Cuba es el único país de América Latina que no ha empezado a vacunar contra el COVID-19, de acuerdo con datos del sitio web Our World in Data.

El gobierno de la Isla ha apostado por sus vacunas nacionales y ha dicho que no compraría fármacos a compañías foráneas, alegando que no hay suficientes recursos para adquirirlas y que son muy caras.