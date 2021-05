Prensa oficialista cubana aclara quiénes son las mujeres de la postal de Díaz-Canel por el Día de las Madres

La prensa oficialista cubana divulgó la identidad de las tres mujeres que protagonizaron el mensaje del gobernante Miguel Díaz-Canel el domingo pasado, Día de las Madres, que levantó numerosas críticas y burlas en las redes sociales.

En la foto aparecían tres trabajadoras del campo, que por su aspecto físico y su aspecto elegante no ofrecían la imagen de la mujer cubana de a pie, lo cual provocó la indignación de muchos cubanos que le reprocharon al dirigente olvidar las penurias y escaseces que sufren la inmensa mayoría de las madres en la Isla.

Este miércoles el portal Cubadebate publicó un reportaje en Finca Marta, situada en Artemisa, donde trabajan Ieana Estévez y sus hijas Leydanis y Anisleidys, las tres campesinas que por su pelo rubio y su piel rosada no pocos creyeron que podrían ser europeas o norteamericanas.

Las tres mujeres se mostraron felices de verse en la postal y agradecieron al fotógrafo por la imagen.

"¡Qué bien quedamos!", dijeron.

La matriarca, quien se desempeñó 10 años como bibliotecaria en el municipio Guanajay, se considera una "guajira de pura cepa, nacida y criada aquí".

"¿Por qué vine a trabajar acá? Primero, porque soy guajira y segundo, porque me fascina ver las semillas germinar. Además, armonía como en esta parte de Cuba, en ninguna. ¿Después de aquí? No hay más nada para mí que esto. Campesina desde que nací. Si lo hubiera sabido, me hubiera incorporado mucho antes, porque esto de verdad me gusta", aseguró.

Sus dos hijas laboran junto a ella en la siembra y recogida de lechuga en Finca Marta, un proyecto de reconocimiento internacional que según Cubadebate, actualmente es uno de los primeros usuarios, como personas naturales, de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

"El campo no mata. Puede agotar, pero no cansa", expresó Anisleidys, la mayor de las hermanas, y madre de dos hijos.

Por su parte la joven Leydanis, de 24 años, lleva solo dos meses en la finca y aún está tratando de vencer los dolores de espalda de su nuevo trabajo.

"¿Qué es lo más difícil de este trabajo? Nada. Yo no hallo nada difícil. Siempre se puede más. ¿Lo más complicado? El verano. Las plantas sufren mucho. Hay tristeza y calor. Eso me conmueve y me trae dolor", subrayó.