Yasel Porto sobre muerte de Higinio Vélez: "No era esta la manera deseada por mí para que abandonara su cargo"

El periodista deportivo cubano Yasel Porto Gómez reaccionó a la muerte de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, quien falleció este miércoles por coronavirus.

En una publicación en su muro de Facebook, el presentador aseguró que al conocer el suceso primero se sorprendió y luego sintió pena, pero que jamás se alegraría de la muerte de alguien.

"No somos Dios para juzgar a una persona en tales circunstancias, por muchos defectos y errores que pueda haber cometido, porque además, no es el momento para reír o criticar, sino de mucho respeto sin importar el quién", afirmó.

Yaser recordó que en muchas partes, incluida la televisión, dijo que Higinio no debía seguir al frente del béisbol en Cuba, porque allí no lo había hecho bien y porque la pelota cubana necesitaba un cambio.

"Pero siempre dejé claro y hoy lo recalco, que su salida no era la única solución para nuestros problemas porque hay muchas cosas que lo trascendieron y que trascenderán a quien venga", recalcó.

El joven comentarista, quien en 2020 salió de la televisión cubana porque los directivos no le renovaron su contrato, subrayó que aunque no se retracta de lo que expresó antes, no era esta la manera deseada por él para que abandonara su cargo.

"Y aunque muchos consideran que no hay nada bueno que decir sobre él, creo que sería injusto y falso señalar que todo fue malo y que no hubo nada favorable de su parte con el béisbol, y no solo lo que hizo como manager...", recalcó.

Por último, Yaser remarcó que su periodismo no se condiciona a relaciones personales, y que todos tenemos igualmente virtudes y efectos.

"Hoy pido dejar a un lado el odio y el rencor, ya sea por temas personales, políticos o de cualquier otra índole, y demostrar con nuestra actitud que somos seres humanos y cubanos por encima de todo", demandó.

"No creo que sea momento de santificar o satanizar, de pensar en el que vendrá ahora, ni en tanto que escapa a la prudencia, la ética y el respeto. Es momento para decir, simplemente, EPD Higinio Vélez Carrión", concluyó.