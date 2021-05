Masivos apagones en Artemisa por termoeléctricas fuera de servicio

Varios municipios de la provincia de Artemisa sufrieron apagones este viernes debido a un déficit de generación y a dos termoeléctricas fuera de servicio.

Según una nota de la prensa local en redes sociales, usuarios desde diferentes municipios de la provincia de Artemisa, incluso de fuera de ese territorio, reportan interrupciones del servicio eléctrico.

Caridad Montano Hernández, operadora telefónica de la Empresa Eléctrica Provincial, dijo que el corte “se debe al déficit de generación y a dos termoeléctricas fuera de servicio, retiradas por el Despacho Nacional”.

Montano indicó que, cuando ocurren estas interrupciones, es imposible notificar previamente a los clientes, y el servicio tarda entre 3-4 horas hasta ser restablecido.

Las localidades afectadas fueron las de San Cristóbal, Guanajay, Bauta, Mariel y Artemisa, según la nota oficial. Sin embargo, algunos usuarios en Facebook advirtieron que el servicio igualmente se interrumpió en San Antonio de los Baños.

“En Güira de Melena llevan tres días consecutivos interrumpiendo el servicio eléctrico, el miércoles que fue el primer día desde las 10 a.m. hasta las seis p.m., y entiendo que no lo notificarán porque fue el primer día, pero qué explicación hay a que el jueves y hoy viernes no lo notifiquen y que ni siquiera pongan al municipio entre los afectados, cuando saben perfectamente que llevan 3 días quitando la corriente, algo no está bien explicado creo yo”, reclamó una internauta.

Otros confirmaron que en Güira de Melena estaba habiendo interrupciones. “(…) Ya llevamos varios días con apagones en diferentes horarios incluyendo la madrugada”, dijo una usuaria. “Tienen que agregar a Güira de Melena que, desde el martes, que fueron ocho horas sin servicio todos los días están quitando cuatro o cinco horas”, aseguró otro.

“Tranquilos estamos adaptados, este mes nos han sonado una tonga de apagones y nunca nos avisan”, lamentó un internauta, al tiempo que algunos señalaban que los cortes de fluido eléctrico estaban sucediendo además en otras provincias como Mayabeque y parte de La Habana.

Activistas y ciudadanos han reportado en los últimos días repetidos apagones eléctricos en varias provincias de Cuba, lo cual respondería, según las autoridades, a “mantenimientos programados” en la red.