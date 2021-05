Gloria Estefan, entre las artistas femeninas con la mayor cantidad de top 10 en el Billboard Hot 100

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan está entre las artistas femeninas con la mayor cantidad de éxitos (Top 10) en la lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, comúnmente conocida como Billboard Hot 100.

“¡Es un honor estar entre estas increíbles mujeres! ¡Increíble, gracias a todos por el amor! Felicitaciones a todas estas increíbles artistas. Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Missy Elliott, Gloria Estefan y Dionne Warwick están empatadas como la decimocuarta artista femenina con más top 10 en el Billboard Hot 100”, publicó la cuenta de Instagram de la artista.

Con tres canciones que alcanzaron el Número 1 de la lista y once que llegaron a ocupar puestos entre las diez primeras, Estefan se sitúa entre las grandes artistas de la música pop estadounidense, con la que ha fusionado ritmos y estilos latinos para conseguir su inconfundible sello personal.

“Anything For You” de Gloria Estefan & Miami Sound Machine alcanzó el Número 1 el 14 de mayo de 1988, manteniéndose 23 semanas en la lista. Al año siguiente, el 16 de septiembre de 1989, Estefan volvió a estar en el Número 1 de la lista con "Don't Wanna Lose You”, que se mantuvo 18 semanas entre las más votadas. Por último, el 30 de marzo de 1991, la artista conseguía el primer puesto nuevamente con “Coming Out Of The Dark”, que se mantuvo en la lista durante 19 semanas.

Durante sus años de vocalista en la banda Miami Sound Machine, Estefan consiguió entrar por primera vez en el Billboard Hot 100 en 1986 con canciones del disco Primitive Love. Si bien el tema “Bad Boy” alcanzó la octava posición el 10 de mayo de ese año, fue su tema “Conga” el más conocido del disco, aunque solo llegara a ocupar el puesto 10 el 8 de febrero. Eso sí, en comparación con “Bad Boy”, que se mantuvo en las listas durante 19 semanas, “Conga” permaneció durante 27 semanas. Además de esas estadísticas, Estefan ha logrado ubicar otros 29 temas en el Billboard Hot 100.

Gloria María Milagrosa Fajardo García (La Habana, 1 de septiembre de 1957), conocida artísticamente como Gloria Estefan, es una cantautora, actriz y empresaria cubano-estadounidense. A lo largo de su carrera, Gloria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, según Wikipedia.

Considerada como la artista latina que sentó las bases para toda una generación de artistas latinos en el panorama musical anglosajón, Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos, siete premios Grammy. Posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Con año y medio de edad, su familia, por razones políticas, abandonó Cuba y se instaló en Miami; más tarde se mudaron a Texas. Tras cursar estudios de psicología en la universidad, se unió a un grupo que tocaba música latina, donde comenzó a cantar. Tras varios conciertos, entró a formar parte del grupo de Emilio Estefan como cantante, cambiando el nombre del grupo por el de Miami Sound Machine. Gloria y Emilio Estefan se casaron en 1978.

A finales de abril, la cantante anunció que participará en el remake latino de la comedia El padre de la novia, que protagonizará junto al también cubanoamericano Andy García. De igual forma, Estefan también formará parte de Vivo, el nuevo musical animado de Netflix, cuya trama se desarrollará entre La Habana y Miami.

“Me da mucha pena por lo que están pasando los cubanos”, declaró la artista en octubre de 2020. “Tienen que buscarse la comida día a día, ayudar a sus familiares, soportar los apagones… Es muy difícil. Oro diariamente por ellos. Ojalá la vida sea mejor para ellos, pero la libertad de Cuba la tienen que conseguir los propios cubanos, no debe llegar de fuera”, aseguró la cantante durante una entrevista ofrecida al diario español ABC.

En noviembre de 2015 Estefan fue galardonada con la Medalla de la Libertad, máximo reconocimiento civil de Estados Unidos. Coincidiendo con la celebración de los 60 años de historia, la revista Billboard la catalogó, además, en el número 54 de los mejores artistas de todos los tiempos (siendo la única latina que aparece en este listado), y en el número 18 entre las mejores 100 artistas (femeninas), que han conseguido estar semanas en la tabla de posiciones musicales de Estados Unidos.