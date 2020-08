Gloria Estefan: "La libertad de Cuba la tienen que conseguir los propios cubanos, no debe llegar de fuera"

La destacada cantante cubanoamericana Gloria Estefan expresó en entrevista ofrecida al diario español ABC que la libertad de Cuba la tienen que conquistar los propios cubanos, no debe ser algo que llegue desde afuera.

Ante la recurrente pregunta sobre la democracia en la isla, Gloria Estefan no dudó en su respuesta, dejó claro que le duele ver a un pueblo oprimido, pero ese pueblo debe aprender solo a librar su batalla.

“Me da mucha pena por lo que están pasando los cubanos, tienen que buscarse la comida día a día, ayudar a sus familiares, soportar los apagones… Es muy difícil. Oro diariamente por ellos. Ojalá la vida sea mejor para ellos, pero la libertad de Cuba la tienen que conseguir los propios cubanos, no debe llegar de fuera”, aseguró la cantante.

La entrevista, breve pero sustanciosa, termina con una anécdota que también está vinculada a temas políticos y tiene un toque de suspenso y humor. Está referida a una propuesta de colaboración que la CIA hizo a Gloria Estefan hace algunos años y que la cantante rechazó a petición de su madre.

“Mi madre me dijo que rechazara la oferta, pero en realidad no sabe si la rechacé. Nadie lo sabe. Tengo el trabajo perfecto, me he reunido con reyes, presidentes, políticos de las últimas décadas… y nadie sabe si soy una espía o no”, bromeó la artista.

Gloria María Milagrosa Fajardo García nació en La Habana, el 1 de septiembre de 1957. Al triunfar la Revolución su familia se exilió en Miami por razones políticas, de modo que Gloria creció fuera de Cuba, pero mantuvo su identidad cubana, el uso de la lengua española en sus canciones y el amor a la isla inculcado por sus padres.

En 1978 contrajo matrimonio con Emilio Estefan y de esta pareja son sus dos hijos. El auge de su carrera profesional se dio en las décadas de 1980 y 1990, pero se ha mantenido activa cantando, actuando, produciendo y dirigiendo espectáculos hasta la actualidad.

Gloria Estefan ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, ha ganado múltiples premios entre ellos 3 Grammy y 4 Grammy Latinos. Se ha consagrado como la Madre del Pop Latino y una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

Después de 7 años sin presentar nuevos temas Gloria vuelve a la escena con “Brazil 305” un disco grabado en el gigante suramericano, con mucho color, alegría y diversidad melódica.

El disco dedicado a Brasil se presenta oficialmente el 13 de agosto, pero ya ha comenzado a sonar en todas las emisoras el tema que anuncia lo nuevo que llega de Gloria Estefan, “Cuando hay amor”.

Su estreno fue pospuesto por la llegada de la pandemia del coronavirus y por las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, pero la artista considera que ahora que las aguas comienzan a calmarse este puede ser un buen momento para celebrar la vida.