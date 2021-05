Ciclista cubana Arlenis Sierra gana Clásico de Navarra

La ciclista cubana Arlenis Sierra se tituló ganadora del Clásico de Navarra, en la ciudad de Pamplona en España, tras vencer a atletas importantes del ciclismo de ruta a nivel internacional.

El evento, que forma parte de la élite femenina de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tuvo lugar este viernes y coronó a Sierra, del A.R. Monex Women's Pro Cycling Team, como su campeona tras un sprint final que dejó relegadas a dos de sus contrincantes que le pisaban los talones durante la carrera.

La estadounidense Ruth Winder (Trek-Segafredo), campeona nacional de Estados Unidos, y la neerlandesa Annemiek Van Vleuten (Movistar), subcampeona mundial, llegaron a la meta poco después de Sierra, aunque las dos registraron el mismo tiempo que la cubana: 3:16.59 horas en 125.8 kilómetros de carretera.

Para Sierra, de 28 años, el trono de esta competencia es el mejor resultado obtenido desde que se insertó el Circuito Mundial de Ruta de la UCI el pasado 6 de marzo en la temporada 2021.

“Quiero dar gracias a Dios que me dio muchas fuerzas, pedí mucho salir bien hoy. También agradecer a las compañeras de mi equipo y a todas las personas que me apoyaron siempre y confiaron en mí a pesar de que anteriormente no tuve buenos resultados”, dijo la ciclista cubana a JIT, una publicación oficial de deportes del Inder.

“Seguiré luchando para lograr lo que esperan de mí y tener una buena preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio”, agregó.

La ciclista dio detalles del final de su carrera, en la que afirmó haberse sentido “muy fuerte” desde el principio.

“Van Vleuten atacó en una lomita y se separó, intentaron caerle atrás, pero de verdad que lo hizo bien potente y cuando restaba un kilómetro entonces arremetió la Winder y ahí mismo decidí salir yo, porque estuve “a rueda” de ellas, me correspondía y lo hice”, declaró Sierra.

“Vi que nos separamos, que le estábamos llegando a la neerlandesa cuando ya solo quedaba medio kilómetro de carrera hasta que al fin la alcanzamos. Solo restaban 200 metros, pasamos la curva y ya se acercaba el sprint. Miré bien, allá la meta, y les salí a mis rivales porque sólo quedaban 100 metros. Era hora de definirse la carrera”, subrayó.

Con esta victoria, Arlenis Sierra sumó 125 puntos para el ranking mundial de ruta de la UCI, y demostró que está en condiciones de lograr muy buenos resultados, incluido el premio élite femenino Durango-Durango Emakumeen Saria en el País Vasco, también del calendario del Circuito Mundial, que se celebrará este domingo 18.