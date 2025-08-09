Alta probabilidad de que Cuba sea azotada por un huracán: Actualizan pronóstico de temporada ciclónica 2025

Vídeos relacionados:

El Instituto de Meteorología de Cuba informó que la temporada ciclónica de 2025 en el Atlántico Norte mantendrá un comportamiento activo, con la formación prevista de 11 tormentas tropicales para el resto del período, de las cuales siete podrían alcanzar categoría de huracán.

El pronóstico, actualizado el 4 de agosto, advierte de una alta probabilidad de impactos en el Caribe y en Cuba. Según el parte meteorológico, siete de las tormentas se desarrollarán en el Atlántico, una en el golfo de México y tres en el mar Caribe.

La probabilidad de que se origine al menos un huracán en el Caribe es del 85%, mientras que el riesgo de que uno de procedencia atlántica penetre en esta región alcanza el 70%.

En el caso de Cuba, la probabilidad de que reciba el impacto de un huracán es del 50%, y de una tormenta tropical, es aun mayor.

"El peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es alto con un 50% de probabilidad, superior al peligro climatológico para el país, que es del 35%. Aún mayor es el peligro para Cuba de que al menos una tormenta tropical la afecte con una probabilidad del 70%", escribió el centro.

Entre junio y julio ya se habían formado las tormentas tropicales Andrea, Barry y Chantal, a las que se sumó Dexter el 3 de agosto. Todas fueron de corta duración y sin impacto en territorio nacional.

Los especialistas señalan que las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, como temperaturas superficiales del mar más cálidas que el promedio en el Atlántico tropical y el Caribe, junto con un Pacífico ecuatorial en condiciones neutrales, favorecen la formación e intensificación de ciclones en la región.

Según el informe publicado por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) en el sitio oficial de la agencia, ahora se esperan entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes, incluyendo hasta 5 de gran intensidad (categoría 3 o superior).

“El pronóstico actualizado debe verse como un llamado a la acción. Es fundamental prepararse ahora, antes de que se emita una advertencia”, subrayó Laura Grimm, administradora interina de NOAA.

La agencia estima un 50 % de probabilidad de una temporada por encima del promedio, un 35 % de que sea normal y solo un 15 % de que resulte inferior a lo habitual.

