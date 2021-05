Japón dona 84 guaguas para el transporte público en La Habana

Un donativo de 84 ómnibus para el servicio de transporte público en La Habana, llegará a la capital de la isla procedente de Japón, a través de un plan de Ayuda Financiera No Reembolsable del gobierno nipón a Cuba.

La Consejera Económico-Comercial de la representación de Cuba en Japón, Katia Monzón y Takuma Momoi, funcionario de JICS (Japan International Cooperation System), comprobaron la ejecución de los donativos, indicó la Embajada de Cuba en Japón.

Los donativos corresponden a los tramos 3 y 4 de la ayuda financiera. “Los 84 vehículos correspondientes al tramo 3 ya se encuentran fabricados en Colombia y deben arribar a la Mayor de las Antillas entre los meses de julio y septiembre del presente año”, detalló el servicio consular cubano en redes sociales.

Según refirió, el equipo de mantenimiento deberá salir de Japón el día 26 del presente mes y arribar a Cuba el día 18 de julio. “Mientras tanto, la ejecución del donativo del 4to tramo está marchando de acuerdo al cronograma acordado”, apuntó.

En 2019, Cuba y Japón firmaron documentos jurídicos para oficializar una donación de más de 30 millones de dólares para mejorar el servicio eléctrico y el transporte en la isla antillana.

A mediados del año siguiente, la nación asiática también donó al gobierno cubano maquinaria destinada a incrementar la producción agrícola –concretamente la obtención de semillas de arroz de calidad–, valorada en casi 10 millones de dólares.

El lote abarcaba casi medio centenar de máquinas trasplantadoras autopropulsadas, 42 cosechadoras, 41 sembradoras de bandejas para la producción de posturas y 199 tractores para el fangueo de las áreas arroceras.

Poco después, Japón donó equipos a la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, en la provincia de Sancti Spíritus. La entidad recibió 40 tractores para la preparación de la tierra, 10 combinadas cosechadoras pequeñas, nueve trasplantadoras de arroz, seis sembradoras de bandeja y dichos recipientes para la siembra.

Cuba padece desde hace años una crisis del transporte público que hoy se ve afectada además por la pandemia del coronavirus. Recientemente, un conductor de ómnibus culpó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por las aglomeraciones de personas en las guaguas en medio de la compleja situación epidemiológica.

“La gente con hambre no se puede quedar dentro de la casa. La gente no tiene la culpa de que tú no puedas conseguir petróleo para las guaguas. El único culpable eres tú y tu gobierno”, expresó el chofer.