Conductor de ómnibus cubano culpa a Díaz-Canel por aglomeración en las guaguas en medio del coronavirus

Un conductor de ómnibus cubano culpó al gobernante Miguel Díaz-Canel por las aglomeraciones de personas en las guaguas en medio de la compleja situación del coronavirus en el país.

“¿Qué vas hacer Díaz-Canel? ¿Tú dices que nosotros los choferes somos los culpables? El puesto a dedo eres tú.Tú eres el que no eres capaz de controlar la pandemia”, se lee en una publicación compartida por el grupo de Facebook Las guaguas cubanas.

“La gente con hambre no se puede quedar dentro de la casa. La gente no tiene la culpa de que tu no puedas conseguir petróleo para las guaguas. El único culpable eres tú y tu gobierno”, agregó el chofer.

Fuente: Facebook / Las guaguas cubanas

“Después tú dices que tú no eres el culpable de que Cuba se esté muriendo de Covid. Tú y tu gobierno son los máximos responsables. Tú y nadie más que tú”, concluyó.

La publicación también mostró un par de fotos de una guagua repleta de personas vistiendo mascarilla de protección, pero sin poder conservar en lo más mínimo una distancia social segura debido a la cantidad de personas.

Curiosamente en las fotos aparece un agente de policía, los mismos que despóticamente han repartido multas a los cubanos durante la pandemia incluso por bajarse la mascarilla unos segundos para descansar en un parque abierto y vacío.

Uno de los comentarios a la publicación asegura que “ya no hay percepción del peligro”, pero que “lo peor” era “que según los pasajeros hacía más de 1 hora que no pasaba guagua alguna”, se lee.

En medio de la aguda crisis económica que atraviesa Cuba, la crisis de las guaguas no es una excepción. Recientemente, el Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA) cubano informó que más de mil vehículos de transporte de carga y pasajeros se encuentran paralizados por falta de piezas y neumáticos en la isla.

Mientras tanto, la cifra de casos de coronavirus sigue disparada a pesar de las fuertes restricciones de movimiento y viaje que ha impuesto el gobierno.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 9 fallecidos y 1116 nuevos casos de coronavirus en Cuba, después de un mes en el que la cifra promedio de nuevos casos no ha bajado de 1000.

Desde el inicio de la pandemia, el país acumula un total de 117 097 casos positivos de COVID-19 y 741 fallecidos. Actualmente, existen 23 864 pacientes ingresados, 14 609 bajo vigilancia, 3267 sospechosos y 5988 positivos a la enfermedad, según información del MINSAP.