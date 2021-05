Díaz-Canel aclara que no se lleva a referendo el matrimonio homosexual sino el "tema de las familias"

Protesta LGBTI en Cuba Foto © El Estornudo

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aclaró que la consulta popular a que será sometido el nuevo Código de Familia no incluirá un debate sobre el matrimonio homosexual, sino sobre "el tema de las familias".

"No estaremos llevando a debate ni a referendo el tema del matrimonio igualitario, nosotros estaremos llevando el tema de las familias", dijo el mandatario en una reunión el jueves con la comisión que redactará el anteproyecto de Ley, donde no se ha confirmado si se incluirán las uniones entre personas del mismo sexo.

El mandatario explicó que se realizarán encuentros sistemáticos de la Comisión y con los subgrupos de esta, para evaluar y debatir cada propuesta.

En esta primera reunión, el mandatario explicó que se realizarán encuentros sistemáticos de la Comisión y con los subgrupos de esta, para evaluar y debatir lo que se va haciendo.

El tema ha estado sobre la mesa desde que se planeó la nueva Constitución promulgada en 2019, pero se eliminó a última hora luego de los debates y opiniones en contra.

Desde entonces la comunidad LGTBI cubana ha impulsado una fuerte campaña para que el tema sea tomado en cuenta.

Asimismo, ha lanzado numerosas críticas al régimen por someter el Código de Familia a referendo, el único que irá a consulta popular entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución.

En Twitter Díaz-Canel señaló "Vamos a tener un Código de las Familias moderno, que responda a todos los preceptos constitucionales y de avanzada en cuanto a concepción de la familia en Cuba. Ya trabaja la Comisión encargada de redactarlo".

No obstante, en el mismo post reiteró que el Código de Familias "no se trata solo de un tema particular".

A principios de este mes Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró que espera que en menos de dos años se legalicen en Cuba los matrimonios entre personas del mismo sexo tras la aprobación del llamado Código de las Familias.

El Consejo de Estado aprobó una comisión integrada por 31 expertos que elaborarán el proyecto de Código de las Familias, con vistas al cumplimiento del Cronograma Legislativo cubano, según el cual se modificarán y aprobarán 39 leyes y 31 decretos-leyes antes de 2022.

No obstante, se desconocen aún si la propuesta incluirá finalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Me siento con muchas esperanzas de que este Código de Familia vaya a tener la aprobación de la mayoría del pueblo y dé lugar al reconocimiento y garantía de la diversidad de familias que hay en nuestro país", declaró la diputada.

En diciembre de 2018 el régimen cubano eliminó del borrador de su nueva Constitución el concepto de matrimonio para "respetar todas las opiniones".

Por esas fechas informó que la posibilidad de legalizar la unión entre personas de un mismo sexo se definiría en un referendo que, según dio a conocer el Parlamento, tenía un plazo de hasta dos años para realizarse.