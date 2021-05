Voluntaria de Cruz Roja que abrazó a un migrante en Ceuta cierra sus redes por insultos racistas y xenófobos

Luna Reyes abraza al emigrante que lloraba al llegar a España Foto © Captura de video de YouTube de El País

La joven voluntaria de la Cruz Roja que consoló a un migrante subsahariano que llegó a Ceuta tras una larga y peligrosa travesía, ha decidido cerrar sus redes sociales ante los insultos racistas y xenófobos que ha recibido.

Luna Reyes, una madrileña de 20 años, reconfortó al hombre que solo lloraba al llegar a la playa del Tarajal el martes pasado, dándole un pomo de agua y un abrazo.

"Lloraba, se le caía la baba y antes de abrazarme se estaba apedreando la cabeza. Se quería matar", dijo, citada por La Voz de Galicia.

El video y las fotos del momento se volvieron virales en las redes sociales y muchas personas le agradecieron su hermoso gesto hacia el migrante.

Otras, sin embargo, le reprocharon mostrar su afecto y la ofendieron con términos racistas y machistas.

"Te lo querías follar", "lo vas a pagar caro" o "Europa no es una ONG" fueron algunos de los comentarios que le enviaron.

El acoso y las amenazas sufridas por Luna han sido de tal magnitud que la muchacha se ha visto obligada a salir de Internet.

Aquel hombre "merecía más que un abrazo", dijo.

Como respuesta, numerosas organizaciones y personalidades públicas le han mostrado su apoyo en las redes sociales con el hashtag #GraciasLuna.

Además de la de Luna abrazando a un inmigrante llorando, otra imagen de la crisis migratoria en las costas españolas se ha vuelto viral en los últimos días.

Se trata de la foto de un submarinista de la Guardia Civil del país europeo rescatando a un bebé de apenas dos meses en las aguas de Ceuta.

"Cogimos al bebé, estaba helado, frío, no gesticulaba mucho", relató el protagonista del suceso, Juan Francisco, agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS).

El oficial contó que vio a una mujer que iba con un salvavidas de juguete que no avanzaba ni retrocedía y que llevaba algo detrás, que parecía una pequeña mochila, pero que luego se dio cuenta que era la cabeza de un niño que llevaba puesto un pijama, un gorro y unas manoplas.

"El bebé estaba frío, húmedo. No hacía ningún tipo de gesto, cuando lo cogí no sabía si estaba vivo o no", precisó.

Tanto el niño como su madre lograron sobrevivir.