Liberan al reportero independiente cubano Yoel Acosta tras ocho días detenido en Guantánamo

El activista y reportero independiente Yoel Acosta Gámez fue liberado tras ocho días de detención arbitraria en la provincia cubana de Guantánamo, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Detenido por la policía política el pasado 11 de mayo luego de grabar una entrevista a una familia que vive en extrema pobreza en un poblado de Baracoa, Acosta fue sometido a varios interrogatorios, amenazas y días de prisión, según denunció.

El activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuenta que durante la detención lo esposaron y lo llevaron a la unidad policial de Baracoa, y lo trasladaron en un carro Lada con chapa particular a la estación provincial de Guantánamo, en el Parque 24.

"Todo fue con mucha rapidez. Allí me interrogaron dos mayores, uno de ello el Mayor Ivón, y me dijeron que con mis reportajes yo desacreditaba al gobierno cubano, que respondía a otro gobierno y que era un mercenario", afirmó.

Pasadas varias horas lo llevaron para la Unidad de Operaciones de la provincia, donde estuvo recluido 8 días, hasta que el miércoles 19 de mayo lo soltaron.

"En Operaciones el trato de los militares fue muy malo, me quitaron el móvil, la cámara fotográfica y me decomisaron 1820 pesos que tenía. Según ellos me decomisan esto porque se estaban utilizando estos medios para hacer acciones subversivas en contra del país y para desmoralizar el país", relató el joven, quien es reportero de la agencia independiente Palenque Visión y colaborador de ADN Cuba.

"Me dijeron que me tenían como un Mercenario y cuando yo le fui a explicar por qué yo hacía esos trabajos un policía llamado Morgan me dio un golpe fuerte atrás de la cabeza, un fuerte trompón y varios oficiales se pararon con la intención de darme a lo que el Mayor le respondió que no. Ahí fui ofendido, me maltrataron y aseguraron que a mí y a otro grupo de disidentes dentro de Cuba ellos se lo iban a quitar del camino lo más pronto posible", dijo en declaraciones al OCDH.

Cuenta que cuando lo sacaron de esa prisión lo regresaron a la unidad policial del Parque 24 y luego lo llevaron al municipio de Imías, donde lo soltaron en la calle, a la 1:00 de la tarde, sin documentos y sin dinero.

No obstante, pudo volver a su casa cerca de Baracoa gracias a que un hombre se le acercó en Imías y le dio 150 pesos, y a que el taxista que lo recogió se solidarizó con él y lo dejó casi en la puerta de su vivienda, explicó.

Denunció asimismo que cuando su esposa fue a la estación de policía el pasado 11 de mayo a preguntar por él no le quisieron decir que se encontraba allí, por lo que la mujer lo reportó como desaparecido.

Asimismo, que ella y su padre entregaron un Habeas Corpus que aún no ha tenido respuesta.

La esposa del reportero, Alisannis Lores Furones, había dicho recientemente que el joven se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 11 de mayo, y que sabía sobre su detención solo porque dos conocidos de la familia lo vieron a bordo de un carro en dirección a la estación policial de Guantánamo.

Acosta Games ya había sido amenazado por la policía de la provincia que lo detuvo cinco veces solo en el mes de marzo, dijo Lores Furones.

El reportero, que además colabora con ADN Cuba, también ha sido multado con 2000 pesos bajo el cargo de "usurpación de funciones".

Hace algunas semanas le advirtieron que iría a prisión si continuaba realizando sus reportajes sobre "temas delicados", en referencia a sus reportajes sobre la situación social que se vive en esa zona del oriente cubano.