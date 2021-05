Policía detiene al rapero cubano Maykel Osorbo cuando intentaba ir para su casa en La Habana Vieja

La policía cubana detuvo al rapero opositor Maykel Osorbo cuando se disponía a trasladarse desde una estación policial en el Vedado hasta su casa de La Habana Vieja.

"Confirmada la detención de Maykel Castillo Pérez por solo intentar regresar a su casa en La Habana Vieja", denunció la activista Anamely Ramos, quien indicó que el rapero había sido arrestado por oficiales que circulaban en la patrulla 965.

El rapero había dejado constancia un poco antes de salir, que intentaría llegar a su casa, y que incluso uno de los oficiales de la estación policial le dijo que nada le sucedería.

"Me dirijo a mi casa, estoy en 25 y E, para que el mundo sepa. "No me va a pasar nada, me dicen los oficiales, pero bueno, yo no sé lo que tienen pensado", había agregado Osorbo.

No obstante, tiempo después de que saliera camino a su casa se confirmó la detención.

"Tengo que decir que ya esta gente se volvió loca totalmente. Una persona quiere regresar a su casa y esto es lo que pasa", expresó Anamely Ramos.

"Así estamos en este país. Todo es delito para quienes ellos decidan. De verdad, para ellos, son los dueños de las personas, de donde viven, de sus amigos, de su cotidianidad. Basta ya", comunicó.

En las últimas semanas tanto Osorbo como un grupo de artistas, activistas y periodistas cubanos han estado sitiados por agentes de la Seguridad del Estado e incomunicados.

Varios carros patrulla han estado rondando la casa del rapero y activista, quien lleva más de un mes sitiado.

"Desde ayer Maykel decidió que hoy volvería a su casa de la Habana Vieja, la que está registrada como su casa oficial y consta en sus documentos de identidad. Ya lleva más de un mes sin que se le permita regresar. Más de un mes sitiado y casi permanentemente incomunicado", denunció su página oficial de Facebook.

"Si Maykel va detenido hoy, esa es la razón. Y resulta una violación más de sus derechos de movilidad", sostuvo la publicación.

Este miércoles varios activistas cubanos denunciaron la presencia de agentes Boinas Negras en los alrededores de la casa del rapero.

"Boinas negras pasando frente a la casa donde está Maykel, no sabemos si para quedarse o solo intimidar. También las líneas de internet a su alrededor son bloqueadas constantemente", anunciaron.

Mientras sigue la represión contra opositores del gobierno, la Seguridad del Estado mantiene retenido en el hospital Calixto García de La Habana al artista Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro, de quien solo se conoce la información oficial que el gobierno ha puesto a circular sobre su persona, mientras sus seguidores reclaman por su liberación.