Madre defiende inocencia de su hijo acusado en Miami de abuso infantil contra su propio bebé

La abuela de un bebé de tres meses llevado a un hospital de Miami con lesiones en un brazo y cuatro costillas rotas negó las acusaciones de abuso infantil contra su hijo y padre del infante, y sugirió que el responsable podría ser otro miembro de la familia.

Sergio Carlos López, de 24 años, acusado también de violencia doméstica, estaría cerca de salir de la cárcel mediante el pago de 7 500 dólares de fianza luego de que este jueves se presentara en corte.

La madre de López, Niurdis Uribazo, afirmó en declaraciones al canal Telemundo 51: “Mi hijo es totalmente inocente. Mi hijo no hizo esto. Yo pienso que está ayudando a encubrir al hijastro de él”.

De hecho, señaló que lo ocurrido pudo, efectivamente, ser un hecho involuntario: “Puede haberle pasado el accidente de que se le haya caído el bebé y siendo madre yo pienso en el caso de su esposa que tiene ese niño”, dijo.

El miércoles último, López acudió con su hijo al Nicholas Children’s Hospital: el bebé presentaba el brazo izquierdo hinchado y, a continuación, fue diagnosticado con fracturas en esa extremidad y cuatro costillas rotas.

“Es la primera vez que es papá. Él tiene solo 24 años y su esposa es 12 años mayor que él”, insistió Uribazo. “Por qué la está encubriendo, no entiendo”.

La madre y abuela aseguró ante las cámaras que entiende la “posición como papá, como marido” de López, “que no quisiera que su esposa fuera para adentro”.

“Pero aquí no estamos hablando de que pase nada”, apuntó, “si es primera vez que pasa”.

Según el reporte de la policía, luego de examinar al menor se determinó que las lesiones se debían a “abuso infantil”. En virtud de ello, se le prohibió a López cualquier contacto con su hijo.

Al respecto, la madre del bebé y esposa de López no quiso pronunciarse cuando Telemundo 51 intentó recabar su versión de los hechos.

“Que diga la verdad, que sea honesta”, dijo Uribazo refiriéndose a su nuera, “que si el niño se le cayó que lo diga, que no va a pasar nada. Es un bebé y los accidentes pasan, no es justo que mi hijo esté cargando una culpa que no es”.