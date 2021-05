Asociación Española de Pediatría: "No es posible hacerse una idea precisa sobre la eficacia, la seguridad y la capacidad de las vacunas probadas en Cuba"

Soberana 02 es uno de los candidatos vacunales cubanos Foto © Granma

La Asociación Española de Pediatría (AEP) criticó la semana pasada la falta de transparencia de las autoridades científicas cubanas sobre sus candidatos vacunales contra el coronavirus y lamentó que los laboratorios de la isla no hayan compartido la información necesaria para hacer valoraciones de eficacia y seguridad de manera independiente.

En una publicación del comité asesor de vacunas de la AEP titulada "Qué se sabe de las vacunas de la COVID desarrolladas en Cuba", y tras destacar la experiencia de Cuba en la creación de vacunas propias y sus índices de salud al nivel de países desarrollados, los expertos españoles aseguran que "no es posible hacerse una idea precisa sobre la eficacia, la seguridad y la capacidad de las vacunas probadas en Cuba para controlar la pandemia, pues no hay información de ellas aparte de algunas declaraciones de responsables sanitarios y autoridades del país".

"Sin duda, la comunidad científica habría agradecido mayor diligencia y transparencia para compartir la información referida a los productos que se investigan en Cuba", añade la publicación.

La extensa nota analiza la información disponible sobre los candidatos vacunales Soberana, Mambisa y Abdala y menciona las escasas publicaciones disponibles sobre ellos en revistas especializadas.

Los ensayos de Soberana 01, que se anunciaron en agosto del 2020, debían finalizar en enero de 2021 y sus resultados serían publicados hacia mediados de febrero. Sin embargo, aún no se han hecho públicos.

Acerca de la eficacia de Soberana 02, solo existe un artículo científico sobre un estudio en ratones. Soberana Plus sí está respaldado por una publicación sobre su uso en humanos, pero se trata de unas pocas decenas de pacientes ya recuperados. De hecho, Soberana Plus no se plantea como un antídoto, sino como un refuerzo inmunológico contra la COVID-19.

La Asociación Española de Pediatría muestra su preocupación porque, con el aumento de casos en la Isla a partir de la reapertura de fronteras y la multiplicación de la presencia de la variante sudafricana del Sars-Cov-2, las autoridades lhan apostado por el llamado "estudio de intervención", eufemismo para una campaña masiva de vacunación en La Habana con un fármaco en fase experimental.

"Esta práctica, la de emprender el uso masivo de un producto no aprobado, justificada en la seguridad del producto y en las urgencias de la pandemia, sigue la línea marcada por Rusia, China e India, pero no es compartida por las estrategias vacunales en EE UU, Canadá, y también en los países del ámbito de la Unión Europea, que no lo han hecho hasta contar con la aprobación de las respectivas agencias reguladoras", subraya la nota.

"Si alguna de las vacunas cubanas resultara efectiva en el control de la pandemia, merecería estar entre las prioridades de la investigación y desarrollo a nivel global, pero por el momento han de conformarse con ser solo objeto de curiosidad de cómo un pequeño país con una profunda crisis económica está afrontando en soledad los retos de la pandemia", aseguran los expertos.

Cuba no integra la Covax, el mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.

Sin dar detalles, el Gobierno cubano presumió el pasado jueves de haber aplicado al menos una dosis de uno de los dos antídotos en fase 3, Soberana 02 y Abdala, a más de un millón personas.

Mientras tanto, el mes de mayo podría marcar récords de muertes y contagios por COVID-19 desde que en marzo del año pasado la pandemia llegó a la isla.

Según el Ministerio cubano de Salud Pública, el promedio diario de casos al cierre de la semana pasada fue de 1 156, superior en un 10,6% a lo que se contabilizó durante el mes de abril, cuando se alcanzaron los 31 346 casos. De seguir el actual ritmo de contagios, es bastante posible que en mayo se supere la cifra de 34 700 positivos.