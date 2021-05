Ex espía Gerardo Hernández asegura que en Cuba hay más libertad de expresión que en Miami

El ex espía Gerardo Hernández aseguró que en Cuba hay más libertad de expresión que en Miami.

"¿Me van a decir a mí que en Miami hay libertad de expresión y en Cuba no? ¿Cuánta gente tu has visto aquí que cantan y jamás han hecho alusión ni al bloqueo ni a nada de eso porque bueno `yo soy artista no me meto en política´ y cuando llegan allá (Miami) tienen que pensar de la misma manera todo el mundo uniformemente sobre Cuba", comentó Hernández.

Sus declaraciones las ofreció en el programa La pupila asombrada conducido por Karen Brito. Este espacio oficialista en los medios cubanos es una colaboración de la Televisión, el Ministerio de Comunicaciones y el ICAIC.

La entrevista al ex espía era sobre libertad de expresión en Cuba y en Miami y sobre diferentes aspectos de la manipulación de la información en los medios.

"¿Es verdad que hay libertad de expresión? Yo les pido hacer un experimento nada más, que salga cualquier cubano en esta linda Habana con un pullover de Biden y que camine por cualquier calle (...) a ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir. Hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora, que se pongan un pullover de Díaz-Canel en Miami y caminen por la Calle Ocho, de Díaz-Canel para no decir Fidel ni Raúl", dijo Hernández y aseguró que quien lo haga no caminará más de 4 calles sin que pase algo.

El ex espía no se refirió en sus declaraciones a lo que puede pasar si a esa misma persona de su experimento en lugar de llevar un pullover de Biden por La Habana, se le ocurre usar uno con foto del activista Luis Manuel Otero, o un cartel que diga "Abajo la Dictadura" o simplemente una camiseta con la palabra NO.

Esta semana, por ejemplo, un opositor cubano lo intentó en Santiago de Cuba y además de ser apresado, fue multado por tres presuntos delitos, llegando a acumulársele una suma total de más de 6 mil pesos.

Llevaba un pullover con la palabra "No" utilizada por los miembros de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) para mostrar su desacuerdo con la represión en Cuba. Los agentes de la policía política le intentaron romper el pullover y al no conseguirlo le escribieron con tinta la frase "Yo soy Fidel".

El ex espía Hernández tampoco hizo referencia al caso de Luis Robles quien por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que exigía el fin de la represión en Cuba, ahora enfrenta una pena de cárcel.

Tampoco mencionó las detenciones arbitrarias contra quienes se manifestaron en la calle Obispo el pasado 30 de abril y que se encuentran en prisión como el activista cubano Esteban Rodríguez.

El actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), tampoco hace mención en su entrevista a los cubanos que se manifiestan en Estados Unidos en contra del embargo a Cuba y en sus actividades tienen el apoyo de la policía estadounidense y el respeto de la ciudadanía por su derecho a la libertad de expresión.