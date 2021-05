Se agotan las entradas para el juego de pelota entre Cuba y Venezuela en Florida

Estadio The Ballpark en Palm Beaches, Florida Foto © The Ballpark of the Palm Beaches/ Facebook

Las entradas para el juego de pelota entre Cuba y Venezuela el próximo lunes en el Preolímpico de las Américas están agotadas desde el jueves. El encuentro se celebrará a la 1:00 pm en The Ballpark of The Palm Beaches, situado en West Palm Beach, al sur de Florida. El estadio confirmó en su página web que se han vendido todas las entradas para el partido, el cual constituirá el debut de Cuba en el torneo. Foto: Captura de ballparkpalmbeache.com "¡Comienza el camino hacia Tokio en The Palm Beaches! ¡El partido del lunes por la tarde a la 1:00 pm entre Cuba y Venezuela está completamente agotado!", subrayó la instalación en su muro de Facebook, donde aclaró que aún hay cabida para el juego de Colombia y Canadá, que será ese día a las 7:00 pm. El estadio tiene capacidad para unas 7,500 personas, aunque tal vez el aforo se haya reducido por la pandemia de coronavirus. Las entradas se están vendiendo entre 15 y 25 dólares. Para el partido del lunes y para todos los de la selección cubana, el Movimiento Somos+ invitó a los aficionados cubanos a asistir portando mensajes contra la dictadura. El líder de la organización, el opositor Eliécer Ávila, dijo que quiere que el equipo Cuba gane el certamen, y pidió apoyar a los peloteros cubanos llevando pullovers con las frases 'Patria y Vida', 'Abajo la Dictadura' o 'Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara'. "Usted con tiempo entre y saque sus entradas y nos vemos en el estadio para apoyar al equipo cubano de béisbol, para que un día pueda contratarse donde le dé la gana, haga cada deportista su carrera, que vivan bien, que ganen dinero...", convocó. Nada más llegar a suelo estadounidense el team cubano sufrió la deserción de su primer bate titular, la del cienfueguero César Prieto casi al bajarse del avión en el Aeropuerto Internacional de Miami. Prieto, de 22 años, viajó con el resto de la delegación hacia West Palm Beach, donde bajó del ómnibus y se marchó, al parecer ayudado por una persona que lo esperaba en el lugar. A pesar del shock que supuso la fuga, el jueves Cuba venció en un choque preparatorio a la de República Dominicana, uno de los favoritos para ganar el único boleto a las Olimpiadas de Japón que otorga el Preolímpico. La escuadra cubana ganó 9x4 en un juego que se efectuó sin la presencia de público. El martes 1ro de junio la selección cubana se enfrentará con Canadá a las 6:00 pm en el Clover Park de St. Lucie. Al día siguiente, en ese mismo horario jugará contra Colombia en The Ballpark of the Palm Beaches.

