¿Qué pasará con los viajeros cubanos que no puedan pagar la cuarentena en MLC?

Vuelo de Nordwing llegando a Varadero desde Rusia Foto © Radio Caibarién

Una cubana residente en la Isla que está de visita en Rusia, escribió a CiberCuba angustiada por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno para frenar la pandemia, las cuales afectan a los viajeros que, como ella, deben retornar al país por aeropuertos de destino turístico.

La mujer relató que ella voló a Rusia el pasado 25 de mayo y que tiene pasaje de vuelta para el 6 de junio.

"Mi viaje fue comprado desde el exterior por unas amistades, las cuales están asumiendo todo el gasto de mi estancia aquí. Yo como trabajadora estatal cuento con un salario de 3,500 CUP, el cual me imposibilita hacer estos viajes por mi propia cuenta", detalló.

"Una vez llegue el día 6 a Varadero, ¿qué medidas tomarán conmigo al no tener cómo pagar el paquete de aislamiento", preguntó.

Según la remitente, ella podría llamar a alguna amistad para que le preste dinero en moneda nacional, pero entonces surge otro problema.

"¿Dónde y cómo compro el MLC? Si el Estado no me paga en MLC, si Cadeca o los bancos no me venden MLC, si es ilegal y se considera un delito comprarlo en la bolsa negra. ¿Podré ser multada?¿Podré ser devuelta a Rusia?¿Podré ser detenida?", inquirió.

"¿Saben a dónde puedo dirigirme para hacer estas preguntas?", precisó.

Como el de esta cubana, puede haber muchas personas a quienes les habrá cogido de sorpresa la reciente disposición del gobierno, que obliga a todos los residentes en la Isla a pagar la cuarentena en MLC si entran por un aeropuerto situado en un polo turístico.

El pasado martes el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), anunció que a partir del 5 de junio quienes regresen al país por un aeropuerto turístico tendrán que estar recluidos durante una semana en la provincia de arribo, aunque residan en otro lugar.

Los viajeros cubanos están obligados a hospedarse en instalaciones turísticas y tendrán que pagar su estancia en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Para quienes no vivan en la provincia por la que llegan a Cuba, el llamado "paquete de aislamiento" incluye también el traslado desde el aeropuerto al centro de aislamiento, no así el segundo trayecto hacia su destino final, una vez vencida la cuarentena.

A todos se les realizará un test de PCR al sexto día de su permanencia en el país -además del que le hacen en el aeropuerto- y si da negativo, podrán dejar el hotel a las 24 horas.

El gobierno insiste en que estas nuevas medidas tienen como objetivo detener el incremento de los contagios de COVID-19 originados en el extranjero. Afectan fundamentalmente a los cubanos que viajan a Rusia, quienes vuelven en alguna de las aerolíneas de ese país que cada semana llevan a miles de turistas rusos a la Isla.

El doctor Durán ya había pedido a los cubanos que viajan a Rusia reforzar las precauciones, ante el aumento de casos de coronavirus importados provenientes de ese país euroasiático.

"Creo que el análisis obliga a la reflexión de las personas que están viajando a Rusia, la necesidad de protección para evitar el contagio y además de eso por los riesgos que estamos teniendo por la evolución de la enfermedad", subrayó el experto.