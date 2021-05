Filtran audio del pelotero César Prieto cuando jugaba en Cuba

En el aeropuerto de Miami antes de abandonar el equipo y jugando en Cienfuegos Foto © Facebook / Por La Goma y César Prieto

Medios de prensa estadounidenses han publicado un audio en el que se escucha al pelotero cubano Cesar Prieto en una conversación que ocurrió supuestamente en Cuba, antes de viajar a Miami y abandonar el equipo de béisbol que participará en el Preolímpico.

El canal América TeVe difundió una grabación en la que se oye a Prieto hablando con un amigo, a quien le relata el descontento que sentía en su país, el que al parecer lo llevó a desertar de la selección nacional.

"Asere, entonces es, que aquí: oye, mira, cuida´o no te quedes. Tú tienes que virar que mira, que tú futuro está aquí, que esto, que aquello, que el contrato. Entonces llegas aquí y el contrato no está y bah, duerme la serie entera de nuevo, y así vamos viviendo asere. Vamos a ver, asere. Yo llevo un año entero jugando aquí, asere, cogiendo un sol de p…Y me tienen duerme, duerme", dijo el joven.

Prieto dejó el team cubano poco después de su llegada a Florida. El cienfueguero de 22 años viajó con sus compañeros hasta West Palm Beach, al sur del estado, se bajó de la guagua que los transportaba y desapareció, posiblemente con la colaboración de una persona, según informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

El jueves una página de Facebook dedicada a noticias y entrevistas deportivas denominada 'Por La Goma', mostró la llegada de Prieto y el resto del equipo al Aeropuerto Internacional de Miami.

El autor del video llegó incluso a entrevistarlo segundos antes de que subiera al ómnibus. El atleta se acercó al celular muy serio y dijo unas palabras que no se oyeron, tal vez debido a los nervios que sentía en ese momento o quizás porque falló el audio, aunque a otros peloteros entrevistados se les escucha bien.

La fuga del jugador ha alegrado a muchos aficionados, quienes piensan que dada su alta calidad, puede aspirar a ingresar un equipo de las Grandes Ligas. La rapidez y efectividad de su escapada ha originado numerosos memes en Internet.

Mientras, los 25 peloteros cubanos que quedan continúan con su participación en el Preolímpico, entre ellos los tres que tienen residencia permanente fuera de Cuba: Erisbel Arruebarruena y Yadil Mujica, quienes viven en Estados Unidos, y Yadir Drake, en México.

El Preolímpico de Béisbol, que se celebrará del 31 de mayo al 5 de junio en Florida, premia al ganador con un boleto a las Olimpiadas de Japón.