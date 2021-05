Investigan a enfermera en Florida por presunto maltrato con un cable a un niño autista

Hija de la enfermera amenaza al niño autista con un cable de teléfono Foto © Local 10

La Oficina del Sheriff de Broward investiga un presunto caso de abuso contra un niño autista que pudo ser golpeado por su enfermera con un cable de carga de teléfonos móviles.

Se trata de un aparente caso de abuso infantil. El afectado es un niño autista, Levenci, de 6 años y estaba bajo el cuidado de una enfermera, en North Lauderdale.

Las cámaras de seguridad de la casa grabaron cuando la enfermera y su hija, una adolescente, agitaban el cable de carga del teléfono móvil hacia el niño y lo amenazaban con golpearlo fuerte.

El pequeño no puede hablar, pero en las imágenes se advierte que mostraba estar incómodo y con signo de dolor.

La cadena estadounidense Local 10 News indicó que la Oficina del Sheriff de Broward y la agencia de enfermeras National Nursing Pool, para la cual trabajaba la implicada, están investigando el caso.

Julian Henry, madrina del niño, narró que la madre de Levenci le pidió a la enfermera que viniera un poco antes para hacer algunos recados. Se sorprendió cuando la mujer trajo a su hija, pero no puso objeción porque necesitaba la ayuda con el cuidado del pequeño.

Las imágenes de seguridad de la casa muestran a la adolescente persiguiendo al niño y amenazándolo con golpearlo con el cable. La enfermera también amenazó a Levenci varias veces e intentó golpearlo. Luego se les escucha a madre e hija reír frente al pequeño que no puede hablar.

“Realmente me molesta, realmente me duele hasta la médula ver a alguien inocente siendo atacado por alguien que sabe más. Luego tu madre está sentada allí y riendo y piensa que es gracioso. Eso no es gracioso” dijo Henry.

"¿Y si alguien le hiciera eso a su hija que no podía hablar?", se pregunta la madrina del pequeño en entrevista a los medios locales.