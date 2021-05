Camila Arteche se confiesa

Actriz e influencer cubana Camila Arteche Foto © Instagram / Camila Arteche

"¿Eres de ponerte frenos o de decir tus límites?" preguntó este sábado a sus casi 360 mil seguidores la actriz e influencer cubana Camila Arteche.

Tras la interrogante la propia Arteche confesó cómo se enfrenta ella a los nuevos retos o planes que se traza los que, a juzgar por su agenda y actividad en sus redes, no deja de sumar.

"Yo planteo mis límites y luego me tiro en chivichana, loma abajo, sin frenos y con la caja de bolas echando chispa" dijo de sí junto a unos emoticonos de caritas sonrientes.

Sus palabras fueron aplaudidas en los comentarios a su post y suscritas por muchos de quienes le dejaron mensajes, dentro de los cuales sobresalen el de una persona que le comenta que le "salió bien cubana" la frase y otra que le pregunta que qué es una chivichana.

Arteche, por su parte, acude a sus redes sociales no solo para mantener actualizados a sus muchos admiradores de los pasos que da en su carrera y los proyectos profesionales en los que trabaja, sino también para compartir personales reflexiones y poderosos mensajes, en los que aboga por el empoderamiento de la mujer y la importancia de preservar saludable el amor propio como elemento esencial para ser felices.

Empatía, solidaridad y apoyo a los demás son otros de los valores que promueve y defiende.

"¿Pones la misma energía en contar tus agobios y preocupaciones que en escuchar los de otras personas? Escuchar atentamente es una forma de apoyar y de estar ahí. Aprende a hacerlo con paciencia, sin juicios anticipados y mostrando tu conexión emocional", escribió unos días antes.

La joven, poseedora no solo de un evidente atractivo físico y una arrolladora personalidad, se había referido antes a quienes sexualizan erróneamente la forma en que una mujer se viste y cómo se maquilla.

"¿Me ves como un objeto sexual? Pues no me visto buscando sexo. No me maquillo buscando sexo. No bailo buscando sexo. Paremos ya de tanta sexualización" dijo en sus redes sociales.

Precisamente para hablar de estos temas de manera más reposada a la que permiten las redes sociales, Camila estrenó en días recientes su podcast Estamos juntas, donde hablará de "la sexualidad, la maternidad, la inmigración femenina, los estilos y los propósitos de vida, la soledad, el perdón, los miedos, los prejuicios, la reencarnación y la meditación".

Arteche, activa defensora de los derechos de las mujeres, se sumó al elenco de la comedia de Alexis Valdés "Mi robot sexual".

En la obra encarna el personaje del robot Julita que, al decir de la propia actriz, tiene mucho que ver con ella pues "se trata de un papel que hace una denuncia a la forma en que muchas personas ven a las mujeres actualmente, como un ama de casa y un objeto sexual".

