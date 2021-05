Raphy Pina felicita a Natti Natasha por el día de la madre dominicana con tierna foto y amoroso mensaje

Natti Natasha con su hija Vida Isabelle en brazos Foto © Instagram / Raphy Pina

Raphy Pina felicitó a su pareja Natti Natasha por el día de la madre dominicana, que se celebra este domingo 30 de mayo, con un emotivo mensaje acompañado de una adorable foto de la reguetonera con su pequeña en brazos.

"El día de las madres dominicanas más especial de mi VIDA" escribió el mánager en alusión al nombre escogido para su hija con la famosa cantante dominicana, nacida hace tan solo nueve días.

"Esta hermosa mujer está de celebración, vi crecer su carrera y si fue un gran logro, pero su más grande logro fue luchar por una felicidad, luchar por construir una familia y convertirse en madre" continuó Pina su amoroso mensaje, donde resalta lo orgulloso que se siente de haber formado una familia con ella y le muestra públicamente admiración por la entereza y capacidad que ha demostrado para perseguir sus sueños y lograr sus metas.

"Felicidades a todas las madres dominicanas del mundo que son orgullo para sus hijos, como sé que lo será para la nuestra" concluye la publicación, que acumula miles de comentarios y buenos deseos para la recién estrenada mamá y su preciosa bebita.

"Dios Gracias. Feliz Día de Las Madres a mi Amada República" escribió poco después la intérprete en su cuenta de Instagram, donde compartió el post de su pareja junto a tres corazones con los colores de la bandera de su país de origen.

El productor, por su parte, ha decidido continuar la tradición iniciada con sus otros hijos y a una semana de nacida la pequeña se tatuó una imagen de su piececito, junto a las de sus otros hermanos.

"Mis hijos amados! Así nunca me olvidaré de sus cumpleaños" dijo en tono de broma en sus redes sociales, donde mostró cómo lucen en su brazo las huellas de los pies de sus cuatro hijos junto a sus respectivas fechas de nacimiento.

Para la cantante de 34 años Vida Isabelle es su primogénita; Pina, en cambio, tiene otros tres hijos fruto de una relación anterior.

De la dulce espera Pina y Natasha hicieron testigos a sus respectivos seguidores en redes sociales, donde mostraron no sólo cómo crecía la barriguita de la intérprete de temas como "Las Nenas" sino también sus planes en familia, mimos a la embarazada y momentos de relax.

Al parecer, algo parecido ocurrirá con su hija en común Vida Isabelle, que ya cuenta con una canción, su propia cuenta en Instagram y más de 1,2 seguidores.

"Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20“ y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño", se lee en el post de presentación compartido en el perfil de ya la mini estrella, que llegó al mundo el pasado 22 de mayo.

