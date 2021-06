Dos cubanos realizan conferencias anticomunistas antes de las elecciones en Perú

Dos cubanos iniciaron una gira por Perú para concientizar con conferencias anticomunistas a los votantes que deben asistir a las urnas el próximo 6 de junio.

Los jóvenes cubanos Rafael Gross y Omar Isaac Alcuria se encuentran impartiendo charlas sobre anticomunismo, derechos humanos, libre mercado y contraterrorismo.

A partir de su experiencia de vida en un país con un gobierno comunista como el cubano, los jóvenes le han podido explicar a más de 6 mil personas la realidad de este sistema.

El domingo 6 de junio los peruanos podrán elegir en elecciones su próximo presidente por los cinco años venideros: los candidatos fuertes son Keiko Fujimori, la candidata de derecha que promete grandes reformas sociales y económicas y Pedro Castillo, un ultra comunista del partido Perú Libre, fundado en Cuba.

"Aportando a este gran país con honestidad y corazón. El comunismo no va a entrar en el Perú", aseguró el conferencista Rafael Gross.

Los cubanos están realizando un fuerte campaña para que los peruanos no voten por candidato de extrema izquierda Pedro Castillo, quien aseguró que su proyecto político para Perú no será como los de Cuba y Venezuela, si no que “crecerá con identidad propia” si gana las elecciones.

“El Perú no será como Cuba o Venezuela, crecerá con su propia identidad”, dijo el candidato que lleva el 42% de respaldo, por encima del 31% que obtuvo su contrincante.

Fujimori cuenta con el apoyo del 24% de la población fuera de la capital, mientras que Castillo se alza con el 51% de las preferencias electorales, unas cifras que lo colocan favorito en la contienda electoral, cuya segunda vuelta se disputará el próximo domingo 6 de junio.

Este jueves Pedro Castillo llamó a la "unidad nacional" en torno a su candidatura y pidió ayuda a los peruanos para "rescatar" al país sumido en su peor crisis económica en tres décadas afectado por la pandemia.

"Llamo a la unidad más amplia de este pueblo que necesita justicia, igualdad de oportunidades. Llamo a todo el pueblo para que dejemos a un lado, quién sabe, algunas diferencias. Han habido zancadillas, otras cosas, pero es parte de la vida democrática, es parte de la lucha política", afirmó Castillo, de 51 años.

Por su parte, Fujimori arremetió contra su contrincante al acusarlo una vez más de querer imponer un Estado comunista, al estilo de gobiernos izquierdistas de Venezuela y Bolivia.

"Nunca me imaginé que hoy tendría esta oportunidad y esta responsabilidad tan grande de enfrentar, en esta segunda vuelta (...) los riesgos que significa el comunismo en el año del bicentenario", dijo la postulante de 46 años.