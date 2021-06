Frederich Cepeda se sintió como en Cuba jugando en Florida

Frederich Cepeda, Yasel Porto y Alfredo Despaigne Rodríguez Foto © Facebook / Yasel Porto Gómez

El pelotero cubano Frederich Cepeda, capitán del equipo que acaba de despedirse del Torneo Preolímpico de las Américas, confesó que al jugar en Florida se sintió como si lo hiciera en Cuba.

En declaraciones al periodista Yasel Porto de 'Swing Completo', minutos antes de volver a Cuba, Cepeda confesó la emoción que vivió en el segundo juego cuando la afición en el estadio comenzó a pedir que saliera al terreno.

"Se sintió como si estuviéramos en Cuba, porque realmente la Florida tiene muchos cubanos y muchos latinos y en el primer partido que participé con Venezuela, se vio tremenda emoción igual que el segundo partido con Canadá, cuando las personas empezaron a gritar mi nombre y me dieron la oportunidad de salir", afirmó.

"Me sentí muy contento con eso, porque realmente se ve que han seguido tu carrera, que han visto lo que has realizado y que te tienen mucho aprecio", añadió, en entrevista efectuada en el aeropuerto de Miami.

El experimentado atleta restó importancia a las situaciones externas al juego que ocurrieron cada vez que había un partido de la selección cubana (aficionados con carteles contrarios a la dictadura que les gritaban a los peloteros que se quedaran en Estados Unidos), y recalcó que la presión psicológica que sintió el equipo se debió a otros motivos.

"Puede haber sido la ansiedad por lograr el resultado. El Latinoamericano con 55 mil personas es más abrumador que lo que pasó aquí, no pasa nada. Esto es béisbol y son cosas que pasan. Lo que pasa externamente fuera del terreno a nosotros no nos preocupa. Hubo situaciones, pero son normales y estábamos preparados para eso", subrayó.

A los 41 años y con más de 20 años de experiencia, Cepeda señaló que no piensa retirarse.

"Yo voy a seguir jugando y preparándome, y no considero que haya estado mal, pues yo me sentía bien desde la preparación. Las decisiones las toman las direcciones y yo hago la parte que me toca dentro y fuera de Cuba. Hasta que la salud me lo permita voy a seguir jugando y aportando, con la gente que me aplaudirá y los que estarán en contra mía", concluyó.

Las declaraciones del estelar jardinero izquierdo contrastan con las del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que los peloteros cubanos en Florida fueron hostigados "por un puñado de mercenarios".

"Al escribir la historia de estos días desafiantes, habrá que dedicar un capítulo a la hombrada del equipo Cuba. Hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios, nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto. Han hecho más visible la desvergüenza del adversario", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.