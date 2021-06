Díaz-Canel dice que peloteros cubanos en Florida fueron hostigados "por un puñado de mercenarios"

Manifestante cubana en Florida y Miguel Díaz-Canel. Foto © Facebook de Omni LuisEligio Xll / Cubadebate

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo este miércoles en redes sociales que los peloteros de la isla que jugaron el Torneo Preolímpico en Florida, fueron “hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios”.

“Al escribir la historia de estos días desafiantes, habrá que dedicar un capítulo a la hombrada del equipo Cuba. Hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios, nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto. Han hecho más visible la desvergüenza del adversario”, dijo en Twitter.

“Hombrada??? Un equipo que tenía un único objetivo y no lo cumplió??? A quién vas a culpar??? A César Prieto??? Al exilio por expresarse libremente??? Etamos hablando de béisbol, el deporte nacional, no valen segundos lugares. Ah, y no son mercenarios, son cubanos exiliados”, le respondió un usuario.

También sobre los términos usados por el gobernante, se expresó el periodista cubano Mario Luis Reyes. “El presidente cubano sigue viviendo en una realidad paralela o es cínico a más no poder. Por cierto, díganle que no use más la palabra hombrada, es fea, machista, y dice muy poco”, escribió.

“Entonces los que estaban con consignas en contra del Embargo son Mercenarios? ¿Cuándo vas a entender que las personas tienen el derecho de tener su propio criterio y expresarlo como lo estime conveniente mientras no incite a la violencia? Se llama DEMOCRACIA”, señaló un internauta en Twitter.

“Díaz-Canel exigimos un poco más de respeto. Esos que llamas mercenarios son los que sostienen tu fracasada economía con sus remesas. El desafío del equipo nacional era contra los equipos adversarios en el terreno y no pudieron ganar. No culpes a las gradas, Inepto”, comentó otro cubano.

El equipo de la isla cayó derrotado 6x5 ante la selección de Canadá el martes, perdiendo así la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por otra parte, uno de los más prometedores talentos del conjunto antillano, César Prieto, se quedó en Miami tan pronto llegó a esa ciudad.

En el partido contra Canadá, celebrado en el estadio Clover Park en Port San Lucie, Florida, una multitud de cubanos gritó a los deportistas antillanos que se “quedaran” en el país norteamericano, en una expresión de rechazo al castrismo. El gobierno de Díaz-Canel acusó a los manifestantes con consignas y carteles de desconcentrar a los jugadores cubanos.

A pesar de que el gobernante culpó al público de “hostigar” a los peloteros de la isla, en el país los opositores al castrismo son constantemente asediados por las autoridades y sufren incluso violentos actos de repudio por parte de grupos afines al régimen.