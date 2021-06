Yuliet Cruz revela sus secretos para mantenerse en forma

Yuliet Cruz Foto © Instagram de la artista

La actriz cubana Yuliet Cruz reveló sus secretos para mantenerse en forma y presumir una envidiable y saludable figura a sus 40 años y luego de dos embarazos.

"Me preguntan cómo hago para mantenerme en forma. Siempre he dicho que la moderación es mi mejor aliada y más allá de las dietas, porque el tema de la alimentación es complejo en nuestro país, trato de escuchar a mi cuerpo y no caer en excesos; para así poder estar sana y evitar problemas de salud", contó Yuliet en la entrada "Una cuestión de peso" de su blog personal.

"Bebo mucha agua. A veces le pongo a la botella pedacitos de jengibre, pepino o berenjena que me ayudan a regular el peso y mantener mi piel hidratada. Hago ejercicios cada vez que el tiempo me lo permite, aunque sea 15 minutos", fue otro de los consejos de la popular actriz, pareja del cantante Leoni Torres, con quien tiene a sus hijos Sebastián y Samuel.

La actriz de películas como Conducta, Melaza y Esteban contó a sus seguidores que también ejercita su mente a través de la meditación, porque eso la "ayuda a controlar la ansiedad, la tensión y el estrés que se puedan generar en el día a día y ese ha sido mi mejor remedio, en estos tiempos tan difíciles de pandemia".

"Mi consejo personal es, un día a la vez, con tu peso y a tu paso. Conquistando tus metas, que los cambios que realices en ti sean por el amor que te tienes, no por encajar en un molde que no es el tuyo", destacó Yuliet.

