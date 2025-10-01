El romántico mensaje de Leoni Torres a Yuliet Cruz en su cumpleaños que hizo suspirar a sus fans

El cantante cubano Leoni Torres celebró públicamente el cumpleaños de su esposa, la actriz Yuliet Cruz, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.
El intérprete compartió un post compuesto por varias imágenes de ambos disfrutando juntos en diferentes momentos, bailando, en familia y en actividades cotidianas. Acompañó el carrusel de fotos con un mensaje cargado de cariño:
“Feliz cumpleaños a la reina de casa @yulietcruzdelgado. Que sepas que tu familia y amigos siempre están aquí para ti”, escribió.
La felicitación rápidamente acumuló reacciones de seguidores y amigos, que no tardaron en sumarse a los buenos deseos para la actriz, una de las más queridas y reconocidas del cine y el teatro cubano.
La pareja, que se ha convertido en una de las más sólidas del panorama artístico cubano, celebró recientemente sus 20 años de relación, una historia marcada por la complicidad y el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.
Puedes leer más sobre su historia de amor aquí: Leoni Torres y Yuliet Cruz celebran 20 años de amor.
Preguntas frecuentes sobre Leoni Torres y Yuliet Cruz
¿Cómo celebró Leoni Torres el cumpleaños de Yuliet Cruz?
Leoni Torres celebró el cumpleaños de Yuliet Cruz con una emotiva publicación en Instagram. Compartió un carrusel de fotos de momentos especiales juntos y le dedicó un cariñoso mensaje que rápidamente acumuló reacciones de cariño de seguidores y amigos.
¿Cuánto tiempo llevan juntos Leoni Torres y Yuliet Cruz?
La pareja ha celebrado recientemente sus 20 años de relación, consolidándose como una de las más sólidas en el panorama artístico cubano.
¿Quién es Yuliet Cruz?
Yuliet Cruz es una actriz cubana reconocida por su trabajo en el cine y el teatro cubano. Es muy querida por el público y ha formado una sólida familia junto a Leoni Torres.
¿Cómo han influido las redes sociales en la relación de Leoni Torres y Yuliet Cruz?
Las redes sociales han sido un medio para compartir su vida familiar y profesional, mostrando el amor y el apoyo mutuo que se tienen, lo que ha fortalecido su imagen como pareja en el ámbito público.
¿Qué otros momentos familiares ha compartido Leoni Torres en sus redes sociales?
Leoni Torres ha compartido diversos momentos familiares, como la celebración de los cumpleaños de sus hijos, la graduación de su hijo Sebastián, y emotivos mensajes dedicados a su madre y su abuela.
