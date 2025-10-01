El romántico mensaje de Leoni Torres a Yuliet Cruz en su cumpleaños que hizo suspirar a sus fans

El cantante cubano Leoni Torres celebró públicamente el cumpleaños de su esposa, la actriz Yuliet Cruz, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

El intérprete compartió un post compuesto por varias imágenes de ambos disfrutando juntos en diferentes momentos, bailando, en familia y en actividades cotidianas. Acompañó el carrusel de fotos con un mensaje cargado de cariño:

“Feliz cumpleaños a la reina de casa @yulietcruzdelgado. Que sepas que tu familia y amigos siempre están aquí para ti”, escribió.

La felicitación rápidamente acumuló reacciones de seguidores y amigos, que no tardaron en sumarse a los buenos deseos para la actriz, una de las más queridas y reconocidas del cine y el teatro cubano.

La pareja, que se ha convertido en una de las más sólidas del panorama artístico cubano, celebró recientemente sus 20 años de relación, una historia marcada por la complicidad y el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

Puedes leer más sobre su historia de amor aquí: Leoni Torres y Yuliet Cruz celebran 20 años de amor.

